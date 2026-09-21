40 ударов топором - ложь: 5 мифов об убийстве родителей Лиззи Борден

История Лиззи Борден давно превратилась в легенду. Знаменитая и жуткая детская считалка рассказывает о 40 ударах по матери и 41 по отцу, однако реальные обстоятельства двойного убийства в Массачусетсе в 1892 году заметно отличаются от этой версии.

Лиззи Борден, которую обвиняли в убийстве отца и мачехи в 1892 году. Wikimedia Commons.

Что произошло в доме Борденов. 4 августа 1892 года в городе Фолл-Ривер были найдены мертвыми Эндрю Борден и его жена Эбби. Эндрю обнаружили на диване в гостиной, а тело Эбби — наверху, в гостевой спальне. Оба получили многочисленные удары по голове. Под подозрение попала 32-летняя дочь Эндрю, Лиззи, которая находилась в доме в день убийства. Ее арестовали, однако на суде обвинению не удалось убедительно доказать ее вину. В июне 1893 года присяжные оправдали Лиззи после менее чем двух часов обсуждения.

Эбби Борден не была родной матерью Лиззи. Отец Лиззи, Эндрю Борден, женился на Эбби через два года после смерти своей первой жены. Она стала мачехой Лиззи и ее сестры Эммы. Отношения между женщинами, по некоторым свидетельствам, были напряженными, хотя знакомые семьи описывали их иначе.

Речь шла не о большом топоре. Согласно материалу Mental Floss, Эндрю и Эбби Борден были убиты небольшим топориком, который по-английски называют hatchet. Полиция обнаружила похожий инструмент в подвале дома, однако его связь с преступлением не была подтверждена.

Числа 40 и 41 появились благодаря рифме. Эбби получила 18 или 19 ударов по затылку, а Эндрю — 10 или 11 ударов по лицу. Таким образом, знаменитые цифры из считалки не соответствуют данным о количестве ударов.

Лиззи не считали виновной абсолютно все. Следователи и обвинение подозревали ее, но прямых доказательств оказалось недостаточно. В итоге Лиззи Борден была оправдана.

Настоящий мотив так и не установлен. После суда появилось множество предположений о возможных причинах убийства, однако окончательного ответа на вопрос о мотиве и личности настоящего преступника история так и не дала.

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