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40 ударов топором - ложь: 5 мифов об убийстве родителей Лиззи Борден

Что на самом деле известно об одном из самых известных убийств XIX века

21 сентября 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

История Лиззи Борден давно превратилась в легенду. Знаменитая и жуткая детская считалка рассказывает о 40 ударах по матери и 41 по отцу, однако реальные обстоятельства двойного убийства в Массачусетсе в 1892 году заметно отличаются от этой версии.

40 ударов топором - ложь: 5 мифов об убийстве родителей Лиззи Борден

Лиззи Борден, которую обвиняли в убийстве отца и мачехи в 1892 году. Wikimedia Commons.

Что произошло в доме Борденов. 4 августа 1892 года в городе Фолл-Ривер были найдены мертвыми Эндрю Борден и его жена Эбби. Эндрю обнаружили на диване в гостиной, а тело Эбби — наверху, в гостевой спальне. Оба получили многочисленные удары по голове. Под подозрение попала 32-летняя дочь Эндрю, Лиззи, которая находилась в доме в день убийства. Ее арестовали, однако на суде обвинению не удалось убедительно доказать ее вину. В июне 1893 года присяжные оправдали Лиззи после менее чем двух часов обсуждения.

  • Эбби Борден не была родной матерью Лиззи. Отец Лиззи, Эндрю Борден, женился на Эбби через два года после смерти своей первой жены. Она стала мачехой Лиззи и ее сестры Эммы. Отношения между женщинами, по некоторым свидетельствам, были напряженными, хотя знакомые семьи описывали их иначе.

  • Речь шла не о большом топоре. Согласно материалу Mental Floss, Эндрю и Эбби Борден были убиты небольшим топориком, который по-английски называют hatchet. Полиция обнаружила похожий инструмент в подвале дома, однако его связь с преступлением не была подтверждена.

  • Числа 40 и 41 появились благодаря рифме. Эбби получила 18 или 19 ударов по затылку, а Эндрю — 10 или 11 ударов по лицу. Таким образом, знаменитые цифры из считалки не соответствуют данным о количестве ударов.

  • Лиззи не считали виновной абсолютно все. Следователи и обвинение подозревали ее, но прямых доказательств оказалось недостаточно. В итоге Лиззи Борден была оправдана.

  • Настоящий мотив так и не установлен. После суда появилось множество предположений о возможных причинах убийства, однако окончательного ответа на вопрос о мотиве и личности настоящего преступника история так и не дала.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о настоящем финале "Ганнибала" и о том, какие были внесены изменения в экранизацию культового романа



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/lizzie-borden-murder-case-myths
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