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Криваві сімейні війни, що тривали поколіннями: три найжорстокіші чвари в історії

Від шотландських кланів до американських Аппалачів - родинні конфлікти перетворювалися на багаторічні війни, у яких помста породжувала нову помсту

21 жовтня 2026, 00:12
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Сергій Кречмаровський

Сімейні конфлікти іноді виходять далеко за межі особистих образ. У різні епохи суперечки через землю, владу, честь і давні кривди перетворювалися на криваві протистояння, що охоплювали цілі родини й тривали поколіннями. Деякі з таких ворожнеч стали відомими далеко за межами місць, де вони почалися.

Криваві сімейні війни, що тривали поколіннями: три найжорстокіші чвари в історії

Клан Гатфілдів. Фото: Wikimedia Commons

  • Ворожнеча кланів Макдональдів і Кемпбеллів. У Шотландії суперництво між кланами мало політичні, територіальні та історичні причини. Одним із найтрагічніших епізодів стала різанина в Гленко 1692 року, коли урядові солдати, серед яких були люди з клану Кемпбеллів, убили представників клану Макдональдів. Ця подія залишила глибокий слід у шотландській історичній пам'яті.

  • Війна Гатфілдів і Маккоїв. У США ворожнеча між родинами Гатфілдів і Маккоїв розгорнулася переважно в другій половині XIX століття на території Аппалачів. Суперечки через землю, політичні розбіжності та особисті образи переросли в насильство й убивства. Цей конфлікт став одним із найвідоміших прикладів сімейної ворожнечі в американській історії.

  • Криваві розправи на Балканах. В Албанії традиція кровної помсти, відома як "г’якмар’я", століттями спричиняла конфлікти між родинами. Убивство могло започаткувати ланцюг помсти, що зачіпав наступні покоління. Такі протистояння нерідко тривали роками, а іноді змушували людей залишати власні домівки.

Коли помста не має кінця

Подібні історії показують, як прагнення відплатити за завдану кривду може перетворитися на нескінченне коло насильства. У таких конфліктах нове покоління часто успадковувало не лише майно й прізвище, а й ворожнечу пращурів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що археологи знайшли в давній Британії



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