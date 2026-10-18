Прокляття за вкрадені речі та нещасливе кохання: що археологи знайшли в давній Британії

Стародавні римляни не завжди обмежувалися звичайними скаргами, коли хтось крав їхні речі або руйнував особисте щастя. Вони зверталися до богів із проханнями покарати кривдників, залишаючи прокляття на невеликих металевих табличках. Археологи знайшли сотні таких артефактів на території Великої Британії, яка колись була римською провінцією Британія.

Давні прокляття та ритуали помсти. Фото: Desertrose7 / Pixabay

Прокляття на свинці

Таблички для проклять, відомі як defixiones, зазвичай виготовляли зі свинцю або його сплавів. На них записували прохання про помсту: від побажань тяжких хвороб злодіям до проклять на адресу людей, які ставали на заваді коханню. Після цього металеві пластини згортали й залишали в місцях, які вважали особливими: біля храмів, джерел, річок, колодязів або на цвинтарях. Іноді їх клали навіть у могили.

Де знайшли найбільше табличок

Найбільшу відому колекцію таких артефактів виявили біля села Улі в англійському графстві Глостершир. У руїнах храму бога Меркурія знайшли 131 свинцеву табличку. Археологи Енн Вудворд і Пітер Ліч досліджували їх у 1977-1979 роках, а історик Роджер Томлін повністю каталогізував знахідки у 2022 році.

Ще 130 табличок виявили в місті Бат, приблизно за 40 кілометрів на південь від Улі. Для порівняння: найбільша відома колекція за межами Великої Британії, знайдена в німецькому Майнці, налічує 32 прокляття.

За що бажали помсти

Багато написів стосувалися вкраденого майна. В одному з них автор просив Меркурія помститися за зниклі рукавички, позбавивши злодія здоров'я та крові. Інші прокляття містили жорстокі побажання, спрямовані проти суперників у коханні.

Подібні артефакти знаходять по всій території колишньої Римської імперії. Велика кількість британських знахідок не обов'язково свідчить про особливу схильність місцевих жителів до помсти. Імовірніше, свою роль відіграють активні археологічні дослідження та пошуки старожитностей у країні.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 7 моторошних загадок історії, які досі не розкриті