Колись ананас коштував цілий статок: чому багатії Європи навіть орендували цей фрукт

Сьогодні ананасом складно когось здивувати, але кілька століть тому в Європі він вважався справжньою коштовністю. Заради цього екзотичного фрукта заможні люди витрачали величезні гроші, а ті, кому покупка була не по кишені, знаходили незвичайний вихід — орендували його для святкових вечерь.

Ананас - екзотичний фрукт, який колись у Європі вважався символом багатства та розкоші. Фото: Pixabay / Hans

Як ананас став символом розкоші

Європейці вперше познайомилися з ананасом у 1493 році, коли Христофор Колумб побачив його на острові Гваделупа. Фрукт припав мандрівникам до смаку, але доставляти його через океан було складно: більшість плодів псувалися ще до прибуття в Європу.

У XVII столітті європейські монархи почали доручати садівникам вирощувати ананаси в місцевому кліматі. Для цього будували спеціальні теплиці з опаленням, де підтримували температуру близько 27 градусів. Однією з перших успішних спроб вирощування в Європі вважають урожай Агнес Блок у Нідерландах 1685 року.

Навіщо ананаси брали напрокат

У XVIII столітті ананас став неодмінним символом багатства. Його ставили в центрі святкового столу, демонструючи гостям фінансові можливості господарів. Вартість одного плода могла сягати тисяч фунтів, тоді як більшість сімей заробляла менше ніж 50 фунтів на рік.

Поступово підприємці придумали незвичайну послугу: ананаси почали здавати в оренду. Люди брали фрукт на один вечір, прикрашали ним стіл, а після прийому непомітно повертали власнику. Коли плоди починали псуватися, їх продавали заможним покупцям для споживання.

Згодом розвиток тепличного господарства та міжнародної торгівлі зробив ананаси доступнішими. У XX столітті вони остаточно втратили статус виняткової розкоші й перетворилися на звичайний продукт, який сьогодні можна знайти в супермаркеті.

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