Когда-то ананас стоил целое состояние: почему богачи Европы даже арендовали этот фрукт

Сегодня ананасом сложно кого-то удивить, но несколько столетий назад в Европе он считался настоящей драгоценностью. Ради этого экзотического фрукта состоятельные люди тратили огромные деньги, а те, кому покупка была не по карману, находили необычный выход — арендовали его для праздничных ужинов.

Ананас - экзотический фрукт, который когда-то считался в Европе символом богатства и роскоши. Фото: Pixabay / Hans

Как ананас стал символом роскоши

Европейцы впервые познакомились с ананасом в 1493 году, когда Христофор Колумб увидел его на острове Гваделупа. Фрукт понравился путешественникам, но доставлять его через океан было сложно: большинство плодов портились еще до прибытия в Европу.

В XVII веке европейские монархи начали поручать садовникам выращивать ананасы в местном климате. Для этого строили специальные отапливаемые теплицы, где поддерживали температуру около 27 градусов. Одной из первых успешных попыток выращивания ананасов в Европе считают урожай Агнес Блок в Нидерландах в 1685 году.

Зачем ананасы брали напрокат

В XVIII веке ананас стал непременным символом богатства. Его ставили в центре праздничного стола, демонстрируя гостям финансовые возможности хозяев. Стоимость одного плода могла достигать тысячи фунтов, тогда как большинство семей зарабатывало меньше 50 фунтов в год.

Постепенно предприниматели придумали необычную услугу: ананасы начали сдавать в аренду. Люди брали фрукт на один вечер, украшали им стол, а после приема незаметно возвращали владельцу. Когда плоды начинали портиться, их продавали состоятельным покупателям для употребления в пищу.

Со временем развитие тепличного хозяйства и международной торговли сделало ананасы доступнее. В XX веке они окончательно утратили статус исключительной роскоши и превратились в обычный продукт, который сегодня можно найти в супермаркете.

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