Колір, який врятував тисячі життів: як відтінок із космосу став стандартом для рятувальних жилетів

Яскраві помаранчеві жилети на пасажирах круїзних лайнерів та рибалках здаються настільки звичним елементом безпеки, що мало хто замислюється про їхнє походження. Тим часом за появою цього рятівного відтінку стоїть цілий ланцюг наукових експериментів, несподіваних відкриттів та жорстких випробувань в екстремальних умовах. Спочатку цей колір створювався зовсім не для того, щоб вихоплювати потопельників із холодної безодні, а для зовсім іншої індустрії, далекої від суден і рятувальників.

Учасник гуманітарної місії в яскравому рятувальному жилеті на борту судна USNS Richard E. Byrd. Фото: U.S. Navy / Wikimedia Commons

Пошуки ідеальної видимості

У середині минулого століття фахівці військово-морського флоту та авіації зіткнулися з лякаючою статистикою: екіпажі літаків і кораблів, що зазнавали лиха, часто не могли вчасно виявити рятувальні команди. Стандартні камуфляжні або темні тони техніки та екіпірування миттєво зливалися з водяною гладдю, а пошукові операції перетворювалися на пошук голки в копіці сіна. Був потрібен абсолютно новий, революційний стандарт видимості, який був би помітний на великій відстані та за будь-якої погоди.

Випробування у відкритому морі

Тоді дослідники звернули увагу на напрацювання аерокосмічної галузі, де тестувалися експериментальні сигнальні пігменти високої видимості. Серія масштабних і часом ризикованих тестів у відкритому морі показала чудові результати. З'ясувалося, що саме специфічний яскраво-помаранчевий відтінок, що отримав назву International Orange, забезпечує максимальний контраст на тлі синіх та сірих холодних хвиль. Людське око вловлює його найшвидше, навіть коли погода псується і починається шторм.

Стандарт безпеки

Після успішних випробувань цей колір швидко перекочував з авіації на флот, ставши обов'язковим стандартом для рятувальних жилетів, плотів та костюмів. Унікальне відкриття врятувало тисячі людських життів у всьому світі, довівши, що правильний вибір відтінку може стати вирішальною межею між життям та смертю в екстремальній ситуації.

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