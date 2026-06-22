Історик Грицак попередив про загрозу "другого фронту" для України: що не так зі скандалом з Польщею

Суперечка між Україною та Польщею навколо назви одного з підрозділів ЗСУ на честь Героїв УПА та скасування Ордену Білого Орла Володимира Зеленського з боку Кароля Навроцького стала однією з найгостріших фаз у двосторонніх відносинах. Однак справжня небезпека виникне, якщо історичний конфлікт переросте у блокування євроінтеграції України. Таку оцінку дав історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Грицак пояснив конфлікт України та Польщі через УПА. Фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак в коментарі "24 Каналу" відреагував на ситуацію між Україною та Польщею. За його словами, Київ має суверенне право самостійно визначати назви військових частин. Однак історик вважає, що рішення, які торкаються болючої історичної пам’яті сусідньої держави, потребують ретельної експертизи та попередніх консультацій. Крім того, доктор історичних наук зауважує, що скандал може перерости у проблеми для України на шляху до ЄС через відкриття "друго фронту".

"Тож з нашого боку видно брак експертизи й хаос. А з боку Польщі — це істерика. Такі речі не робляться, якщо ти хочеш мати сусіда в умовах війни. Потрібно тричі проконсультуватися з експертами, зокрема з міжнародними", – вважає Грицак.

Щодо позиції Польщі, то історик стверджує, що її значною мірою пов’язаною з внутрішньою політикою. Грицак вважає, що заяви Навроцького спрямовані не так на Україну, як проти своїх опонентів, зокрема прем’єра Дональда Туска.

"Навроцький розіграв цю "карту" блискуче, а "пас" подала сама Україна. Він загнав свого опонента Дональда Туска в глухий кут. Але видно й те, що зараз Навроцький зволікає зі своїм рішенням, щось відбувається за кулісами. Бо загалом ця ситуація шкодить і Україні, і Польщі", – додав Грицак.

Історик застеріг, що ескалація у відносинах України та Польщі вигідна насамперед Росії. За його словами, попри політичний розкол у Польщі, значна частина польського суспільства залишається проукраїнською та усвідомлює, що безпека України напряму пов’язана з безпекою Польщі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандал між Україною та Польщею вийшов на міжнародний рівень. Як світові медіа оцінили рішення Навроцького щодо Зеленського.

Також "Коментарі" писали про заяву з Кремля, яки виставив Польщі ультиматум після скандалу з орденом Зеленського.