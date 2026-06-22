Историк Грицак предупредил об угрозе "второго фронта" для Украины: что не так со скандалом с Польшей

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спор между Украиной и Польшей вокруг названия одного из подразделений ВСУ в честь Героев УПА и отмены Ордена Белого Орла Владимира Зеленского со стороны Кароля Навроцкого стал одной из острейших фаз в двусторонних отношениях. Однако подлинная опасность возникнет, если исторический конфликт перерастет в блокирование евроинтеграции Украины. Такую оценку дал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
Грицак объяснил конфликт Украины и Польши из-за УПА. Фото из открытых источников
Ярослав Грицак в комментарии "24 Каналу" отреагировал на ситуацию между Украиной и Польшей. По его словам, у Киева есть суверенное право самостоятельно определять названия воинских частей. Однако историк считает, что решения, затрагивающие болезненную историческую память соседнего государства, нуждаются в тщательной экспертизе и предварительных консультациях. Кроме того, доктор исторических наук отмечает, что скандал может перерасти в проблемы для Украины на пути в ЕС из-за открытия "второга фронта".
Что касается позиции Польши, то историк утверждает, что она в значительной степени связана с внутренней политикой. Грицак считает, что заявления Навроцкого направлены не столько на Украину, сколько против своих оппонентов, в частности, премьера Дональда Туска.
Историк предостерег, что эскалация в отношениях Украины и Польши выгодна, прежде всего, России. По его словам, несмотря на политический раскол в Польше, значительная часть польского общества остается проукраинской и осознает, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Польши.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень. Как мировые медиа оценили решение Навроцкого по Зеленскому.
Также "Комментарии" писали о заявлении из Кремля, выставившем Польше ультиматум после скандала с орденом Зеленского.