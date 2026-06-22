Историк Грицак предупредил об угрозе "второго фронта" для Украины: что не так со скандалом с Польшей

Спор между Украиной и Польшей вокруг названия одного из подразделений ВСУ в честь Героев УПА и отмены Ордена Белого Орла Владимира Зеленского со стороны Кароля Навроцкого стал одной из острейших фаз в двусторонних отношениях. Однако подлинная опасность возникнет, если исторический конфликт перерастет в блокирование евроинтеграции Украины. Такую оценку дал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Грицак объяснил конфликт Украины и Польши из-за УПА. Фото из открытых источников

Ярослав Грицак в комментарии "24 Каналу" отреагировал на ситуацию между Украиной и Польшей. По его словам, у Киева есть суверенное право самостоятельно определять названия воинских частей. Однако историк считает, что решения, затрагивающие болезненную историческую память соседнего государства, нуждаются в тщательной экспертизе и предварительных консультациях. Кроме того, доктор исторических наук отмечает, что скандал может перерасти в проблемы для Украины на пути в ЕС из-за открытия "второга фронта".

"Поэтому с нашей стороны видна нехватка экспертизы и хаос. А со стороны Польши — это истерика. Такие вещи не делаются, если ты хочешь иметь соседа в условиях войны. Нужно трижды проконсультироваться с экспертами, в том числе с международными", — считает Грицак.

Что касается позиции Польши, то историк утверждает, что она в значительной степени связана с внутренней политикой. Грицак считает, что заявления Навроцкого направлены не столько на Украину, сколько против своих оппонентов, в частности, премьера Дональда Туска.

"Навроцкий разыграл эту "карту" блестяще, а "пас" подала сама Украина. Он загнал своего оппонента Дональда Туска в тупик. Но видно и то, что сейчас Навроцкий медлит со своим решением, что-то происходит за кулисами. Потому что в целом эта ситуация вредит и Украине, и Польше", – добавил Грицак.

Историк предостерег, что эскалация в отношениях Украины и Польши выгодна, прежде всего, России. По его словам, несмотря на политический раскол в Польше, значительная часть польского общества остается проукраинской и осознает, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал между Украиной и Польшей вышел на международный уровень. Как мировые медиа оценили решение Навроцкого по Зеленскому.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Кремля, выставившем Польше ультиматум после скандала с орденом Зеленского.