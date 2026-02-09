logo_ukra

Головна Новини Суспільство історія Хто з держсекретарів США має українське походження
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто з держсекретарів США має українське походження

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен має українське історичне коріння.

9 лютого 2026, 16:10
Колишній державний секретар США Ентоні Блінкен має українське історичне походження. Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. За його словами, цю інформацію вдалося встановити під час системної роботи з архівними матеріалами у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Хто з держсекретарів США має українське походження

Ентоні Блінкен. Фото з відкритих джерел

Анатолій Хромов в інтерв’ю агентству Interfax-Україна розповів, що Держархівслужба регулярно долучається до підготовки міжнародних переговорів, надаючи українському МЗС історичні довідки та документи. Саме в межах цієї роботи Блінкен дізнався про власне українське коріння. Подробиці родинної історії Блінкена та його зв’язок з Україну очільник головного архіву України не розкрив.

Хромов також зазначив, що архівісти нині працюють над кількома новими дослідницькими проєктами, які можуть принести "несподівані й важливі результати" не лише для України, а й для її міжнародних партнерів. Йдеться про поглиблення історичних зв’язків України з ключовими постатями світової політики.

Ентоні Блінкен обіймав посаду державного секретаря США у 2021-2025 роках в адміністрації Джо Байдена. Він вважається одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики останніх років і послідовним прихильником підтримки України. У свій останній повний робочий день на посаді Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, що стало символічним завершенням його каденції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відомих акторів з українським корінням, які працюють в Голлівуді.

Також "Коментарі" писали, що "найсильніший хлопчик світу" народився в Україні.



Джерело: https://interfax.com.ua/news/culture/1143232.html
