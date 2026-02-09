Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен имеет украинское историческое происхождение. Об этом сообщил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов. По его словам, эта информация была установлена во время системной работы с архивными материалами в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Анатолий Хромов в интервью агентству Interfax-Украина рассказал, что Госархивслужба регулярно приобщается к подготовке международных переговоров, предоставляя украинскому МИДу исторические справки и документы. Именно в рамках этой работы Блинкен узнал о собственных украинских корнях. Подробности семейной истории Блинкена и его связь с Украиной глава главного архива Украины не раскрыл.

Хромов также отметил, что архивисты сейчас работают над несколькими новыми исследовательскими проектами, которые могут принести неожиданные и важные результаты не только для Украины, но и для ее международных партнеров. Речь идет об углублении исторических связей Украины с ключевыми фигурами мировой политики.

Энтони Блинкен занимал должность государственного секретаря США в 2021-2025 годах в администрации Джо Байдена. Он считается одним из главных архитекторов американской внешней политики последних лет и последовательным сторонником поддержки Украины. В последний рабочий день в должности Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, что стало символическим завершением его каденции.

