logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Кто из госсекретарей США имеет украинское происхождение
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто из госсекретарей США имеет украинское происхождение

У бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена есть украинские исторические корни.

9 февраля 2026, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен имеет украинское историческое происхождение. Об этом сообщил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов. По его словам, эта информация была установлена во время системной работы с архивными материалами в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Кто из госсекретарей США имеет украинское происхождение

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Анатолий Хромов в интервью агентству Interfax-Украина рассказал, что Госархивслужба регулярно приобщается к подготовке международных переговоров, предоставляя украинскому МИДу исторические справки и документы. Именно в рамках этой работы Блинкен узнал о собственных украинских корнях. Подробности семейной истории Блинкена и его связь с Украиной глава главного архива Украины не раскрыл.

Хромов также отметил, что архивисты сейчас работают над несколькими новыми исследовательскими проектами, которые могут принести неожиданные и важные результаты не только для Украины, но и для ее международных партнеров. Речь идет об углублении исторических связей Украины с ключевыми фигурами мировой политики.

Энтони Блинкен занимал должность государственного секретаря США в 2021-2025 годах в администрации Джо Байдена. Он считается одним из главных архитекторов американской внешней политики последних лет и последовательным сторонником поддержки Украины. В последний рабочий день в должности Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, что стало символическим завершением его каденции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об известных актерах с украинскими корнями, работающими в Голливуде.

Также "Комментарии" писали, что "самый сильный мальчик мира" родился в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/culture/1143232.html
Теги:

Новости

Все новости