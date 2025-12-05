Ганьба вчора, мрія сьогодні: ким боялися бути в СРСР, і чому тепер це престиж

У Радянському Союзі слово "бізнес" асоціювалося з криміналом. Підприємництво офіційно не існувало, а спроба щось продавати або виробляти на себе називалась "спекуляцією" і переслідувалася законом. Людей, які працювали на себе, висміювали в газетах, зневажали в суспільстві та карали у суді.

У СРСР не було вибору: ким бути, що робити і як жити — вирішувала держава

Про це нагадує видання "Главред", повідомляють "Коментарі", відзначаючи: у СРСР навіть елементарна торгівля на ринку могла закінчитися штрафом або кримінальною справою. Приватна ініціатива не віталась — лише робота "на державу" в межах дозволеної системи. Особливо жорстко переслідували тих, хто займався обміном валюти, перепродажем дефіциту, виробництвом товарів без дозволу.

Підприємець був поза законом. Людей із "комерційною жилкою" публічно таврували, порівнювали з шахраями, а в побуті їх називали "цеховиками" або "фарцовщиками". Навіть за кілька пар джинсів можна було отримати термін.

Сьогодні все навпаки. Те, що ще 40 років тому вважалося ганьбою, тепер — бажаний соціальний статус. Власна справа стала не тільки нормою, а й ознакою успіху. Бізнес в Україні — це свобода, можливість заробити, створити команду, впливати на ринок.

Професія, яка вважалася "непристойною", зараз є однією з найпопулярніших. Тисячі українців відкривають ФОП, запускають бренди, займаються торгівлею та IT. Стартують з нуля, заробляють мільйони — і не ховаються.

І це не просто модний тренд. Це — нова економічна реальність, у якій успішний підприємець — не злочинець, а двигун економіки.

