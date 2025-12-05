logo

Позор вчера, мечта сегодня: кем боялись быть в СССР и почему теперь это престиж
Позор вчера, мечта сегодня: кем боялись быть в СССР и почему теперь это престиж

Быть предпринимателем в Советском Союзе — значит жить под страхом, прятаться от власти и соседей. А сегодня именно эта позорная профессия стала синонимом свободы, влияния и богатства.

5 декабря 2025, 04:10
Автор:
Проніна Анна

В Советском Союзе слово "бизнес" ассоциировалось с криминалом. Предпринимательство официально не существовало, а попытка что-либо продавать или производить на себя называлась "спекуляцией" и преследовалась законом. Людей, работавших на себя, высмеивали в газетах, презирали общество и наказывали в суде.

Позор вчера, мечта сегодня: кем боялись быть в СССР и почему теперь это престиж

В СССР не было выбора: кем быть, что делать и как жить — решала власть

Об этом напоминает издание "Главред", сообщают " Комментарии ", отмечая: в СССР даже элементарная торговля на рынке могла закончиться штрафом или уголовным делом. Частная инициатива не приветствовалась только работа "на государство" в рамках разрешенной системы. Особенно жестко преследовали тех, кто занимался обменом валюты, перепродажей дефицита, производством товаров без разрешения.

Предприниматель был вне закона. Людей с "коммерческой жилкой" публично клеймили, сравнивали с мошенниками, а в быту их называли "цеховиками" или "фарцовщиками". Даже через несколько пар джинсов можно было получить срок.

Сегодня все наоборот. То, что еще 40 лет назад считалось позором, теперь желаемый социальный статус. Собственное дело стало не только нормой, но и признаком успеха. Бизнес в Украине – это свобода, возможность заработать, создать команду, влиять на рынок.

Профессия, которая считалась "непристойной", сейчас одна из самых популярных. Тысячи украинцев открывают ФЛП, запускают бренды, занимаются торговлей и IT. Стартуют с нуля, зарабатывают миллионы и не прячутся.

И это не просто модный тренд. Это новая экономическая реальность, в которой успешный предприниматель — не преступник, а двигатель экономики.

