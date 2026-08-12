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Ейфелева вежа та секретна квартира: чим насправді займався інженер на висоті 300 метрів

Затишний куточок на висоті 300 метрів: як Гюстав Ейфель збудував для себе таємне житло у центрі Парижа та кого туди пускали.

12 серпня 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

Коли в 1889 році в Парижі завершилося будівництво Ейфелевої вежі, вона миттєво стала головним символом Франції. Проте мало хто знав, що на найвищому рівні споруди — на висоті майже 300 метрів — конструктор Гюстав Ейфель облаштував особисту секретну квартиру.

Ейфелева вежа та секретна квартира: чим насправді займався інженер на висоті 300 метрів

Воскові фігури Гюстава Ейфеля та Томаса Едісона в секретній квартирі на верхівці вежі / Фото: Wikimedia Commons

Коли про це житло дізналася вища світська еліта Парижа, Ейфеля засипали пропозиціями про оренду. Багатії були готові платити величезні гроші за можливість провести хоча б одну ніч із приголомшливим видом на місто. Однак інженер категорично відмовляв усім: квартира була його приватним притулком.

Як виглядає таємне житло на верхівці

На відміну від залізного та урбаністичного екстер'єру самої вежі, квартира була оформлена в класичному та затишному стилі XIX століття:

Інтер'єр: стіни обклеєні теплими шпалерами, підлогу прикрашали вишукані килими, а в кімнаті стояли дерев'яні меблі, м'які дивани та навіть рояль.

Призначення: окрім відпочинку, Ейфель використовував апартаменти як наукову лабораторію. Там він проводив астрономічні спостереження та метеорологічні експерименти.

Поважні гості: єдиними людьми, яких інженер приймав у своїх секретних апартаментах, були видатні науковці. Найвідомішим гостем квартири став винахідник Томас Едісон, який відвідав Ейфеля у 1889 році та подарував йому один із перших фонографів.

Що знаходиться в квартирі зараз

Сьогодні секретна квартира більше не є таємницею. Її повністю відреставрували та зберегли оригінальну атмосферу кінця XIX століття.

Зараз апартаменти перетворені на музейну експозицію. Відвідувачі, які піднімаються на верхній рівень Ейфелевої вежі, можуть зазирнути всередину через спеціальне скло. У кімнаті встановлені воскові фігури самого Гюстава Ейфеля, його доньки Клер та Томаса Едісона, які відтворюють їхню історичну зустріч.

Нагадаємо: портал "Коментарі" розповідав про таємницю годинника "Марія-Антуанетта".




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Джерело: https://www.atlasobscura.com/places/gustave-eiffels-secret-apartment
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