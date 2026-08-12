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Эйфелева башня и секретная квартира: чем занимался инженер на высоте 300 метров

Уютный уголок на высоте 300 метров: как Гюстав Эйфель построил тайное жилье в центре Парижа и кого туда пускали.

12 августа 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

Когда в 1889 году в Париже завершилось строительство Эйфелевой башни, она мгновенно стала главным символом Франции. Однако мало кто знал, что на самом высоком уровне постройки – на высоте почти 300 метров – конструктор Гюстав Эйфель обустроил личную секретную квартиру.

Эйфелева башня и секретная квартира: чем занимался инженер на высоте 300 метров

Восковые фигуры Гюстава Эйфеля и Томаса Эдисона в секретной квартире на вершине башни / Фото: Wikimedia Commons

Когда об этом жилье узнала высшая светская элита Парижа, Эйфеля засыпали предложениями об аренде. Богачи были готовы платить огромные деньги за возможность провести хотя бы одну ночь с потрясающим видом на город. Однако инженер категорически отказывал всем: квартира была его частным убежищем.

Как выглядит тайное жилье на верхушке

В отличие от железного и урбанистического экстерьера самой башни, квартира была оформлена в классическом и уютном стиле XIX века.

Интерьер: стены оклеены теплыми обоями, пол украшали изысканные ковры, а в комнате стояла деревянная мебель, мягкие диваны и даже рояль.

Назначение: кроме отдыха, Эйфель использовал апартаменты как научную лабораторию. Там он проводил астрономические наблюдения и метеорологические опыты.

Почтенные гости: единственными людьми, которых инженер принимал в своих секретных апартаментах, были выдающиеся ученые. Самым известным гостем квартиры стал изобретатель Томас Эдисон, посетивший Эйфеля в 1889 году и подаривший ему один из первых фонографов.

Что находится в квартире сейчас

Сегодня секретная квартира больше не секрет. Её полностью отреставрировали и сохранили оригинальную атмосферу конца XIX века.

Сейчас апартаменты превращены в музейную экспозицию. Посетители, поднимающиеся на верхний уровень Эйфелевой башни, могут заглянуть внутрь через специальное стекло. В комнате установлены восковые фигуры самого Гюстава Эйфеля, его дочери Клэр и Томаса Эдисона, воспроизводящие их историческую встречу.

Напомним: портал "Комментарии" рассказывал о тайне часов "Мария-Антуанетта".




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Источник: https://www.atlasobscura.com/places/gustave-eiffels-secret-apartment
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