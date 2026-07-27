День народження гамбургера 27 липня: історія канапки та 5 цікавих фактів

Стійкий запах смаженого м'яса та м'яка булочка знайомі кожній людині. Мало хто замислюється, що популярна канапка має власну історію. Щороку 27 липня кулінарний світ відзначає День народження гамбургера. Це чудовий привід дізнатися, як м'ясний перекус став символом швидкого харчування.

Гамбургер. Фото з відкритих джерел

Винайдення страви пов'язують із тисяча дев'ятсотим роком. Саме 27 липня того часу кулінар Луї Лассен у закладі в штаті Коннектикут приготував перший гамбургер. Квапливий клієнт попросив зробити будь-яку гарячу їжу. Кухар швидко обсмажив котлету з яловичини та поклав її між шматочками тосту.

Назва страви походить від міста Гамбург. Звідти емігранти привезли до Америки рецепт січеного м'яса. Американська практичність перетворила німецьку котлету на зручний сендвіч для швидкого обіду.

Історія страви сповнена деталей. Ось п'ять цікавих фактів про канапку:

Спочатку котлету подавали не в круглій булочці, а між скибочками квадратного хліба.

Під час війни американці тимчасово називали страву сендвічем свободи через німецьку назву.

Найдорожчий у світі гамбургер продавали за кілька тисяч доларів завдяки мармуровій яловичині.

Масове виробництво однакових булочок запустили у двадцятих роках минулого століття.

За статистикою, жителі США споживають близько п'ятдесяти мільярдів таких канапок щороку.

У наш час ця страва вийшла за межі звичайного частування. Кухарі пропонують тисячі варіантів приготування з різними соусами, овочами та вишуканим сиром.

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