День рождения гамбургера 27 июля: история бутерброда и 5 интересных фактов

Устойчивый запах жареного мяса и мягкая булочка знакомы каждому человеку. Мало кто задумывается, что популярное блюдо имеет собственную историю. Каждый год 27 июля кулинарный мир отмечает День рождения гамбургера. Это отличный повод узнать, как мясной перекус стал символом быстрого питания.

Гамбургер. Фото из открытых источников

Изобретение блюда связывают с 1990 годом. Именно 27 июля кулинар Луи Лассен в заведении штата Коннектикут приготовил первый гамбургер. Торопливый клиент попросил сделать любую горячую еду. Повар быстро обжарил котлету из говядины и положил ее между кусочками тоста.

Название блюда происходит от города Гамбург. Оттуда эмигранты привезли в Америку рецепт рубленого мяса. Американская практичность превратила немецкую котлету в удобный сэндвич для быстрого обеда.

История блюда полна деталей. Вот пять интересных фактов о диванчике:

Сначала котлету подавали не в круглой булочке, между ломтиками квадратного хлеба.

Во время войны американцы временно называли блюдо сэндвичем свободы из-за немецкого названия.

Самый дорогой в мире гамбургер продавали за несколько тысяч долларов благодаря мраморной говядине.

Массовое производство одинаковых булочек было запущено в двадцатых годах прошлого века.

По статистике, жители США потребляют около пятидесяти миллиардов таких бутербродов ежегодно.

В настоящее время это блюдо вышло за пределы обычного угощения. Повара предлагают тысячи вариантов приготовления с разными соусами, овощами и изысканным сыром.





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