Цих місць не існувало: 8 загадок, які століттями шукали на картах

До XIX століття значна частина світу залишалася маловивченою, тому картографи нерідко наносили на карти землі, про які дізнавалися з легенд, чуток або сумнівних свідчень. Деякі з таких місць зображували протягом століть, хоча мандрівники знову і знову не могли їх знайти.

Загадкові затонулі землі століттями будоражили уяву людей. Фото: dilsadakcaoglu / Pixabay

Острови, яких не було

Гай-Бразил. Таємничий острів біля західного узбережжя Ірландії з'являвся на картах із XIV до XIX століття. За легендою, він виникав з океану лише раз на сім років. Численні експедиції так і не підтвердили його існування.

Фрісланд. Цей острів біля Ісландії та Гренландії був дуже поширеним на картах XVI-XVII століть. Ймовірно, він виник через плутанину з реальними землями, а пізніше став частиною сумнівної історії про подорожі братів Дзено.

Бермея. Іспанські картографи позначили острів у Мексиканській затоці ще в XVI столітті. Він залишався на картах навіть у XX столітті, але експедиції 2009 року не знайшли його. Чи зник острів природним шляхом, чи його ніколи не існувало, остаточно не встановлено.

Сенді-Айленд. Острів у південній частині Тихого океану понад століття позначали на картах. У 2012 році австралійські науковці вирушили на його пошуки, але в зазначеному місці виявили лише океан.

Міста та цілі країни

Атлантида. Платон описував могутню острівну державу, яка нібито загинула внаслідок катастрофи. Попри міфічне походження історії, пошуки Атлантиди тривали століттями й не припинилися повністю навіть у сучасну епоху.

Вінета. Легендарне місто на півдні Балтійського моря називали "Атлантидою Півночі". За переказами, воно зникло під водою ще до XI століття. Існують версії, що його історія могла бути пов'язана з польським містом Волін.

Гори Конг. У XIX столітті десятки карт показували величезний гірський хребет у Західній Африці. Його існування спростували після того, як дослідник Луї-Гюстав Бенже дістався регіону й не знайшов там описаних гір.

Ельдорадо. Європейці століттями шукали в Південній Америці легендарну країну незліченних багатств. Експедиції не знайшли золотого царства, але міф про нього пережив епоху Великих географічних відкриттів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо в Будапешті побудували замок із картону і чим він дивує сьогодні