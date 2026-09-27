logo

BTC/USD

84931

ETH/USD

2707.25

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Этих мест не существовало: 8 загадок, веками искавшихся на картах
commentss НОВОСТИ Все новости

Этих мест не существовало: 8 загадок, веками искавшихся на картах

Старинные карты хранили острова и города, которых на самом деле не было или существование которых до сих пор остается загадкой

27 сентября 2026, 15:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

До XIX века значительная часть мира оставалась малоизученной, поэтому картографы нередко наносили на карты земли, о которых узнавали из легенд, слухов или сомнительных свидетельств. Некоторые из таких мест изображали на протяжении веков, хотя путешественники снова и снова не могли найти их.

Этих мест не существовало: 8 загадок, веками искавшихся на картах

Загадочные затонувшие земли веками будоражили воображение людей. Фото: dilsadakcaoglu / Pixabay

Острова, которых не было

  • Хай-Бразил. Таинственный остров у западного побережья Ирландии появлялся на картах с XIV по XIX века. По легенде, он возникал из океана всего раз в семь лет. Многочисленные экспедиции так и не подтвердили его существование.

  • Фрисланд. Этот остров у Исландии и Гренландии был очень распространен на картах XVI-XVII веков. Вероятно, он возник из-за путаницы с реальными землями, а позже стал частью сомнительной истории о путешествиях братьев Дзено.

  • Бермеха. Испанские картографы обозначили остров в Мексиканском заливе еще в XVI веке. Он оставался на картах даже в XX веке, но экспедиции 2009 года его не нашли. Исчез ли остров естественным путем или его никогда не существовало, окончательно не установлено.

  • Санди-Айленд. Остров в южной части Тихого океана более столетия обозначали на картах. В 2012 году австралийские ученые отправились на его поиски, но в указанном месте обнаружили только океан.

Города и целые страны

  • Атлантида. Платон описывал мощное островное государство, якобы погибшее в результате катастрофы. Несмотря на мифическое происхождение истории, поиски Атлантиды продолжались столетиями и не прекратились полностью даже в современную эпоху.

  • Винета. Легендарный город на юге Балтийского моря называли "Атлантидой Севера". По преданию, он исчез под водой еще до XI века. Есть версии, что его история могла быть связана с польским городом Волин.

  • Горы Конг. В XIX веке десятки карт показывали огромный горный хребет в Западной Африке. Его существование опровергли после того, как исследователь Луи-Гюстав Бенже добрался до региона и не нашел там описанных гор.

  • Эльдорадо. Европейцы веками искали в Южной Америке легендарную страну бесчисленных богатств. Экспедиции не нашли золотого царства, но миф о нем пережил эпоху Великих географических открытий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем в Будапеште построили замок из картона и чем он удивляет сегодня



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.history.com/articles/phantom-islands-mythical-places
Теги:

Новости

Все новости