Этих мест не существовало: 8 загадок, веками искавшихся на картах

До XIX века значительная часть мира оставалась малоизученной, поэтому картографы нередко наносили на карты земли, о которых узнавали из легенд, слухов или сомнительных свидетельств. Некоторые из таких мест изображали на протяжении веков, хотя путешественники снова и снова не могли найти их.

Загадочные затонувшие земли веками будоражили воображение людей. Фото: dilsadakcaoglu / Pixabay

Острова, которых не было

Хай-Бразил. Таинственный остров у западного побережья Ирландии появлялся на картах с XIV по XIX века. По легенде, он возникал из океана всего раз в семь лет. Многочисленные экспедиции так и не подтвердили его существование.

Фрисланд. Этот остров у Исландии и Гренландии был очень распространен на картах XVI-XVII веков. Вероятно, он возник из-за путаницы с реальными землями, а позже стал частью сомнительной истории о путешествиях братьев Дзено.

Бермеха. Испанские картографы обозначили остров в Мексиканском заливе еще в XVI веке. Он оставался на картах даже в XX веке, но экспедиции 2009 года его не нашли. Исчез ли остров естественным путем или его никогда не существовало, окончательно не установлено.

Санди-Айленд. Остров в южной части Тихого океана более столетия обозначали на картах. В 2012 году австралийские ученые отправились на его поиски, но в указанном месте обнаружили только океан.

Города и целые страны

Атлантида. Платон описывал мощное островное государство, якобы погибшее в результате катастрофы. Несмотря на мифическое происхождение истории, поиски Атлантиды продолжались столетиями и не прекратились полностью даже в современную эпоху.

Винета. Легендарный город на юге Балтийского моря называли "Атлантидой Севера". По преданию, он исчез под водой еще до XI века. Есть версии, что его история могла быть связана с польским городом Волин.

Горы Конг. В XIX веке десятки карт показывали огромный горный хребет в Западной Африке. Его существование опровергли после того, как исследователь Луи-Гюстав Бенже добрался до региона и не нашел там описанных гор.

Эльдорадо. Европейцы веками искали в Южной Америке легендарную страну бесчисленных богатств. Экспедиции не нашли золотого царства, но миф о нем пережил эпоху Великих географических открытий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем в Будапеште построили замок из картона и чем он удивляет сегодня