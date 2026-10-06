Чому в китайському зодіаку саме 12 тварин: давня легенда має несподіваний фінал

Щозими мільйони людей у Китаї та представники китайської діаспори по всьому світу зустрічають Новий рік за місячним календарем. Разом із ним змінюється і тварина, яка символізує новий рік. У 2026 році це Кінь, а точніше — Вогняний Кінь. Та чому китайський зодіак складається саме з 12 тварин?

Китайський зодіак об'єднує 12 тварин і п'ять стихій у циклі, який повторюється кожні 60 років. Фото: Pixabay

Китайський зодіак базується на 12-річному циклі. У чіткій послідовності йдуть Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака та Свиня. Крім тварини, кожному року відповідає одна з п'яти стихій — дерево, вогонь, земля, метал або вода. Тому повна комбінація повторюється лише раз на 60 років.

Система, якій тисячі років

За словами експертів, самі символи тварин існують понад 3500 років і пов'язані з календарем Ся, створеним за часів однойменної династії приблизно у 2070-1600 роках до нашої ери. У китайському зодіаку тварини з'явилися пізніше, за часів династії Хань — між 206 роком до нашої ери та 220 роком нашої ери. Їх використовували, щоб людям було простіше запам'ятовувати систему та відстежувати час.

Однак найцікавіше пояснення походження 12 знаків зберегла давня легенда. За переказом, Нефритовий імператор, правитель Небес, організував Велику гонку. Її учасники мали визначити порядок тварин у майбутньому календарі.

Як Щур випередив усіх

Переможцем несподівано став Щур. Він не був найсильнішим чи найшвидшим, зате виявився найхитрішим. Щур скористався допомогою Бика, який лідирував у гонці до Небесних воріт. Коли фініш був уже близько, він зіскочив із Бика та першим перетнув межу.

Так Щур посів перше місце, а Бик — друге. Саме результати цієї міфічної гонки нібито визначили порядок усіх 12 тварин.

Сьогодні китайський зодіак використовують переважно для астрології: він допомагає говорити про характер, сумісність партнерів і навіть вибір часу для важливих подій. Дракон вважається особливо шанованим знаком, а роки Дракона є популярними для народження дітей.

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