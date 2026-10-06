Почему в китайском зодиаке именно 12 животных: давняя легенда имеет неожиданный финал

Каждую зиму миллионы людей в Китае и представители китайской диаспоры по всему миру встречают Новый год по лунному календарю. Вместе с ним меняется и животное, символизирующее новый год. В 2026 году это Лошадь, а точнее – Огненная Лошадь. Почему китайский зодиак состоит именно из 12 животных?

Китайский зодиак объединяет 12 животных и пять стихий в цикле, который повторяется каждые 60 лет. Фото: Pixabay

Китайский зодиак основан на 12-летнем цикле. В четкой последовательности идут Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Кроме животного, каждому году отвечает одна из пяти стихий – дерево, огонь, земля, металл или вода. Поэтому полное сочетание повторяется только раз в 60 лет.

Система, которой тысячи лет

По словам экспертов, сами символы животных существуют более 3500 лет и связаны с календарем Ся, созданным при одноименной династии примерно в 2070-1600 годах до нашей эры. В китайском зодиаке животные появились позже, во времена династии Хань – между 206 годом до нашей эры и 220 годом нашей эры. Их использовали, чтобы людям было проще запоминать систему и отслеживать время.

Однако интереснейшее объяснение происхождения 12 знаков сохранила древняя легенда. По преданию, Нефритовый император, правитель Небес, организовал Великую гонку. Ее участники должны были определить порядок животных в будущем календаре.

Как Крыса опередила всех

Победителем неожиданно стала Крыса. Она не была самой сильной или самой быстрой, но оказалась самой хитрой. Крыса воспользовалась помощью Быка, лидировавшего в гонке к Небесным воротам. Когда финиш был уже близко, она соскочила с Быка и первой пересекла границу.

Так Крыса заняла первое место, а Бык — второе. Именно результаты этой мифической гонки якобы определили порядок всех 12 животных.

Сегодня китайский зодиак используют преимущественно для астрологии: он помогает судить о характере, совместимости партнеров и даже выбирать время для важных событий. Дракон считается особо уважаемым знаком, а годы Дракона популярны для рождения детей.

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