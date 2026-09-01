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Чому ручка BIC Cristal має шестигранний корпус: секрет звичного дизайну

Звична форма ручки з'явилася не випадково: вона поєднує зручність, стійкість та економію матеріалу.

1 вересня 2026, 13:11
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Сергій Кречмаровський

На перший погляд BIC Cristal — звичайнісінька кулькова ручка. Прозорий корпус і шестигранна форма знайомі мільйонам людей. Але саме ця простота стала результатом продуманого дизайну.

Чому ручка BIC Cristal має шестигранний корпус: секрет звичного дизайну

Ручка BIC Cristal. Фото: Trounce / Wikimedia Commons

BIC Cristal з'явилася у Франції 1950 року завдяки Марселю Біку. Його метою було зробити якісну кулькову ручку доступною для масового покупця. Згодом Cristal стала однією з найвідоміших ручок у світі.

Чому корпус зробили шестигранним? Одна з причин — зручність. Така форма нагадує традиційний дерев'яний олівець і забезпечує надійне захоплення. Крім того, ручка з гранями не так легко скочується зі столу.

Є й практичний бік. Шестигранна конструкція дає змогу створювати достатньо міцний корпус, використовуючи порівняно небагато пластику. BIC поступово зменшувала масу корпусу: за даними компанії, вона скоротилася з 4,4 грама 1950 року приблизно до 3,1 грама.

Згодом інженери змінили й внутрішній профіль корпусу. Шестигранна форма всередині дала змогу зменшити товщину стінок, зберігши необхідну міцність. Нове рішення почали впроваджувати у виробництво 2012 року.

Прозорий корпус теж з'явився не випадково: завдяки йому користувач бачить, скільки чорнила залишилося. А невеликий отвір у корпусі допомагає вирівнювати тиск повітря всередині та зовні ручки.

Попри простоту, BIC Cristal стала об'єктом дизайну. З 2001 року вона входить до постійної колекції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Так звична шкільна ручка перетворилася на приклад того, як продуманий дизайн може зробити простий предмет практично універсальним.

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