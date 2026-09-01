Почему у ручки BIC Cristal шестигранный корпус: секрет привычного дизайна

На первый взгляд BIC Cristal — самая обычная шариковая ручка. Прозрачный корпус и шестигранная форма знакомы миллионам людей. Но именно эта простота стала результатом продуманного дизайна.

Ручка BIC Cristal. Фото: Trounce / Wikimedia Commons

BIC Cristal появилась во Франции в 1950 году благодаря Марселю Бику. Его целью было сделать качественную шариковую ручку доступной для массового покупателя. Со временем Cristal стала одной из самых известных ручек в мире.

Почему корпус сделали шестигранным? Одна из причин — удобство. Такая форма напоминает традиционный деревянный карандаш и обеспечивает устойчивый хват. Кроме того, ручка с гранями не так легко скатывается со стола.

Есть и практическая сторона. Шестигранная конструкция позволяет создавать достаточно прочный корпус, используя сравнительно немного пластика. BIC постепенно уменьшала массу корпуса: по данным компании, она сократилась с 4,4 грамма в 1950 году примерно до 3,1 грамма.

Позже инженеры изменили и внутренний профиль корпуса. Шестигранная форма внутри позволила уменьшить толщину стенок, сохранив необходимую прочность. Новое решение начали внедрять в производство в 2012 году.

Прозрачный корпус тоже появился не случайно: благодаря ему пользователь видит, сколько чернил осталось. А маленькое отверстие в корпусе помогает выравнивать давление воздуха внутри и снаружи ручки.

Несмотря на простоту, BIC Cristal стала объектом дизайна. С 2001 года она входит в постоянную коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Так привычная школьная ручка превратилась в пример того, как продуманный дизайн может сделать простой предмет практически универсальным.

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