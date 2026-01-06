logo_ukra

Чоловік став батьком 43 дітей від 5 жінок: це у селі з населенням у 80 людей
Чоловік став батьком 43 дітей від 5 жінок: це у селі з населенням у 80 людей

Вільям Ап Гавел прожив 105 років і став батьком 43 дітей у маленькому валлійському селі.

6 січня 2026, 14:20
Автор:
Slava Kot

У церковних книгах маленької парафії Трегаян на північному заході Уельсу збереглася історія, яка здивувала демографів і істориків. Скромний селянин, рибалка й мисливець Вільям Ап Гавел за своє довге життя став батьком 43 дітей. І це у селі, де загалом мешкало близько 80 осіб.

Чоловік став батьком 43 дітей від 5 жінок: це у селі з населенням у 80 людей

Чоловік став батьком 43 дітей. Фото: Chris Andrews/Wiki

Записи свідчать, що Вільям Ап Гавел прожив 105 років, зберігши ясний розум і добрий фізичний стан. Його раціон був простим і переважно складався з молочних продуктів, а життя передбачало роботу на землі, риболовлю та полювання на птахів. 

Однак саме його велика родинна історія принесла маленькій парафії неабияку славу. У свій час про Вільяма згадував валлійський дослідник Томас Пеннант у своїй книзі "Подорож Уельсом" 1778 року.

За підрахунками дослідників, починаючи з 21 року чоловік ставав батьком майже кожні два роки. Від трьох офіційних шлюбів у нього народилося 36 дітей. Перша дружина Елен Вільямс народила 22 дітей друга була Кетрін Річардс, яка народила 10, а третя Еллен Вільямс — ще чотирьох. Крім того, дві позашлюбні партнерки подарували Гавелу ще сімох дітей. Таким Вільям Ап Гавел став батьком 43 дітей.

Чоловік став батьком 43 дітей від 5 жінок: це у селі з населенням у 80 людей - фото 2

Меморіальна дошка Вільяму Гавелу в церкві Святого Каяна. Фото: Wiki

Коли Вільям помер, його наймолодшому синові було лише два з половиною роки. Парафіяльні записи описують його як чоловіка міцної статури, який рідко хворів і до старості зберігав добрий зір та слух. 

Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-fathered-43-children-81-36491584
