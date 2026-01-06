Мужчина стал отцом 43 детей от 5 женщин: это в деревне с населением в 80 человек

В церковных книгах маленького прихода Трегаян на северо-западе Уэльса сохранилась история, удивившая демографов и историков. Скромный крестьянин, рыболов и охотник Уильям Ап Гавел за свою долгую жизнь стал отцом 43 детей. И это в селе, где в общей сложности проживало около 80 человек.

Мужчина стал отцом 43 детей. Фото: Chris Andrews/Wiki

Записи свидетельствуют, что Уильям Ап Гавел прожил 105 лет, сохранив ясный ум и хорошее физическое состояние. Его рацион был простым и преимущественно состоял из молочных продуктов, а жизнь предполагала работу на земле, рыбалку и охоту на птиц.

Однако именно его большая семейная история принесла маленькому приходу незаурядную славу. Одно время об Уильяме вспоминал валлийский исследователь Томас Пеннант в своей книге "Путешествие по Уэльсу" 1778 года.

По подсчетам исследователей, начиная с 21 года мужчина становился отцом почти каждые два года. От трех официальных браков у него родилось 36 детей. Первая жена Элен Уильямс родила 22 детей, вторая была Кэтрин Ричардс, которая родила 10, а третья Эллен Уильямс — еще четырех. Кроме того, две внебрачные партнерши подарили Гавелу еще семерых детей. Таким Уильям Ап Гавел стал отцом 43 детей.

Мемориальная доска Уильяму Гавелу в церкви Святого Каяна. Фото: Wiki

Когда Уильям умер, его младшему сыну было всего два с половиной года. Приходские записи описывают его как мужчину крепкого телосложения, который редко болел и до старости сохранял доброе зрение и слух.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько детей в мире рождается вне брака и какое место занимает Украина.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве назвали, сколько детей должно рождаться в каждой украинской семье.