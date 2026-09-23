Чи можна спалювати гроші: що за це загрожує у США та Україні

Здається, якщо гроші належать людині, вона може розпоряджатися ними як завгодно. Але спроба перетворити купюру на попіл може мати несподівані наслідки. При цьому правила поводження з пошкодженими грошима у США та Україні відрізняються.

Спалювання американських доларів може мати правові наслідки у США. Фото: benscripps / Pixabay

Чому в США не можна просто знищити долари

Американське законодавство забороняє навмисно пошкоджувати банкноти, якщо людина робить це з метою вивести їх з обігу. У 18 USC §333 йдеться про знищення, розрізання, проколювання та інші способи пошкодження банкнот із наміром зробити їх непридатними для повторного випуску. За таке порушення передбачено штраф, тюремне ув'язнення строком до шести місяців або обидва покарання.

Таким чином, важливим є не сам факт пошкодження купюри, а намір зробити її непридатною для повторного використання. Тому випадково порвана чи пошкоджена банкнота – зовсім інша ситуація. Американський закон не встановлює покарання за звичайний нещасний випадок із грошима.

Що з гривнями в Україні

Українські правила насамперед визначають порядок поводження з пошкодженими банкнотами. Зокрема, НБУ передбачає можливість обміну окремих пошкоджених гривень, зокрема постраждалих від вогню, якщо разом із пошкодженими ділянками збереглося не менше 55% початкової площі банкноти.

Це означає, що гривня, яка обгоріла, не обов'язково втрачає свою вартість. Залежно від характеру пошкоджень та стану банкноти її можуть прийняти для обміну або направити на відповідне дослідження.

При цьому чинні норми НБУ регулюють саме обіг та обмін пошкоджених грошових знаків. Вони не встановлюють аналогічного американському правила, згідно з яким саме навмисне знищення власної банкноти з метою вивести її з обігу карається позбавленням волі.

Виходить, питання "чи можна спалити свої гроші" має різний правовий контекст. У США свідоме знищення банкноти з метою зробити її непридатною для повторного випуску прямо передбачено кримінальним законодавством. В Україні офіційні правила насамперед пояснюють, що відбувається з гривнею після пошкодження і в яких випадках її можна обміняти.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про гроші в сімейному бюджеті: як знайти компроміс та уникнути конфліктів через спільні витрати