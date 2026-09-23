Можно ли сжигать деньги: что за это грозит в США и Украине

Кажется, если деньги принадлежат человеку, он может распоряжаться ими как угодно. Но попытка превратить купюру в пепел может иметь неожиданные последствия. При этом правила обращения с поврежденными деньгами в США и Украине отличаются.

Сжигание американских долларов может иметь правовые последствия в США. Фото: benscripps / Pixabay

Почему в США нельзя просто уничтожить доллары

Американское законодательство запрещает намеренно повреждать банкноты, если человек делает это с целью вывести их из обращения. В 18 U.S.C. §333 говорится об уничтожении, разрезании, прокалывании и других способах повреждения банкнот с намерением сделать их непригодными для повторного выпуска. За такое нарушение предусмотрены штраф, тюремное заключение сроком до шести месяцев или оба наказания.

Таким образом, важен не сам факт повреждения купюры, а намерение сделать ее непригодной для повторного использования. Поэтому случайно порванная или поврежденная банкнота — совсем другая ситуация. Американский закон не устанавливает наказание за обычный несчастный случай с деньгами.

Что с гривнами в Украине

Украинские правила в первую очередь определяют порядок обращения с поврежденными банкнотами. В частности, НБУ предусматривает возможность обмена отдельных поврежденных гривен, в том числе пострадавших от огня, если вместе с поврежденными участками сохранилось не менее 55% первоначальной площади банкноты.

Это означает, что обгоревшая гривна не обязательно теряет свою стоимость. В зависимости от характера повреждений и состояния банкноты ее могут принять для обмена или направить на соответствующее исследование.

При этом действующие нормы НБУ регулируют именно обращение и обмен поврежденных денежных знаков. Они не устанавливают аналогичного американскому правила, согласно которому само намеренное уничтожение собственной банкноты с целью вывести ее из обращения наказывается лишением свободы.

Получается, вопрос "можно ли сжечь свои деньги" имеет разный правовой контекст. В США намеренное уничтожение банкноты с целью сделать ее непригодной для повторного выпуска прямо предусмотрено уголовным законодательством. В Украине официальные правила прежде всего объясняют, что происходит с гривной после повреждения и в каких случаях ее можно обменять.

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