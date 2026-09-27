Це звучить як вигадка: 9 несподіваних фактів про секс в історії

Сучасні уявлення про секс сильно відрізняються від того, як люди ставилися до інтимного життя століття і навіть тисячоліття тому. Деякі історичні факти настільки незвичайні, що сьогодні більше схожі на вигадку.

Презервативи використовували як засіб захисту задовго до появи сучасних технологій контрацепції. Фото: KlausHausmann / Pixabay

Дивні звичаї та винаходи

Наречена в чоловічому одязі. У Спарті перед весіллям нареченій голили голову і вдягали чоловічий одяг. Плутарх описував цей звичай, а одне з пояснень пов'язує його з тим, що спартанські чоловіки мало спілкувалися з жінками до шлюбу.

Фалос як оберіг. У Стародавньому Римі фалічні зображення вважалися захистом від пристріту. Такі символи знаходять на будівлях, посуді та інших предметах, зокрема в Помпеях.

Презервативи з панцира. У Японії XVII століття існували жорсткі презервативи kabuto-gata, виготовлені з черепашачого панцира або рогу.

Давня контрацепція. Єгипетський папірус Кахуна, датований приблизно 1850 роком до н. е., містив рецепти засобів для запобігання вагітності. Серед інгредієнтів згадуються мед і натрон, хоча їхню ефективність за сучасними мірками підтвердити неможливо.

Презервативи використовували повторно. Старі засоби з тваринних тканин могли бути багаторазовими. У Європі XVI століття презервативи набули популярності, зокрема на тлі епідемії сифілісу.

Перуки для лобкового волосся. Меркін — штучна перука для інтимної зони, походження якої датують приблизно XV століттям. Існує версія, що такі перуки могли допомагати приховувати ознаки венеричних захворювань.

Загадковий силфій. Рослину з Північної Африки використовували як пряність і лікарський засіб. Їй також приписували контрацептивні властивості, але сучасні дослідники наголошують, що доказів цього недостатньо. Рослина, ймовірно, зникла в античності.

Секс і життєва енергія. У деяких даоських традиціях сексуальну енергію пов'язували з життєвою силою, а втрату насінної рідини — з втратою цієї сили. Тому окремі практики передбачали контроль або обмеження еякуляції.

Вібраційні пристрої та "істерія". У XIX столітті лікарі використовували різні вібраційні та масажні пристрої для медичних процедур. Пізніше з'явилася популярна версія, що такі прилади застосовували для лікування жіночої "істерії" шляхом стимуляції до оргазму. Однак сучасні історики піддають цю частину історії сумніву, тому її правильніше називати спірною історичною версією, а не встановленим фактом.

Історія сексу показує, наскільки сильно змінювалися уявлення людей про тіло, стосунки та контрацепцію. Деякі давні практики сьогодні здаються дивними, але свого часу вони могли мати цілком конкретне культурне або медичне пояснення.

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