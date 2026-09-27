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Это звучит как вымысел: 9 неожиданных фактов о сексе в истории

От необычных средств контрацепции до удивительных обычаев – истории интимной жизни есть чем удивить

27 сентября 2026, 12:34
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Сергій Кречмаровський

Современные представления о сексе сильно отличаются от того, как люди относились к интимной жизни века и даже тысячелетия назад. Некоторые исторические факты настолько необычны, что сегодня больше похожи на вымысел.

Это звучит как вымысел: 9 неожиданных фактов о сексе в истории

Презервативы использовали как средство защиты задолго до появления современных технологий контрацепции. Фото: KlausHausmann / Pixabay

Удивительные обычаи и изобретения

  • Невеста в мужской одежде. В Спарте перед свадьбой невесте брили голову и надевали мужскую одежду. Плутарх описывал этот обычай, а одно из объяснений увязывало его с тем, что спартанские мужчины мало общались с женщинами до брака.

  • Фаллос как оберег. В Древнем Риме фаллические изображения считались защитой от сглаза. Такие символы находят на зданиях, посуде и других предметах, в частности в Помпеях.

  • Презервативы с панцирем. В Японии XVII века существовали жесткие презервативы kabuto-gata, изготовленные из черепашьего панциря или рога.

  • Древняя контрацепция. Египетский папирус Кахуна, датированный примерно 1850 годом до н. э., содержал рецепты средств для предотвращения беременности. Среди ингредиентов упоминаются мед и натрон, хотя их эффективность по современным меркам подтвердить невозможно.

  • Презервативы использовали повторно. Старые средства из животных тканей могли быть многоразовыми. В Европе XVI века презервативы приобрели популярность, в частности на фоне эпидемии сифилиса.

  • Парики для лобковых волос. Меркин – искусственный парик для интимной зоны, происхождение которого датируют примерно XV веком. Есть версия, что такие парики могли помогать скрывать признаки венерических заболеваний.

  • Загадочный силфий. Растение из Северной Африки использовали как пряность и лекарственное средство. Ему также приписывали контрацептивные свойства, но современные исследователи отмечают, что доказательств этого недостаточно. Растение, вероятно, исчезло в античности.

  • Секс и жизненная энергия. В некоторых даосских традициях сексуальную энергию связывали с жизненной силой, а потерю семенной жидкости – с потерей этой силы. Поэтому отдельные практики предусматривали контроль или ограничение эякуляции.

  • Вибрационные устройства и "истерия". В XIX веке врачи использовали различные вибрационные и массажные устройства для медицинских процедур. Позже появилась популярная версия о том, что такие приборы применяли для лечения женской "истерии" путем стимуляции до оргазма. Однако современные историки ставят эту часть истории под сомнение, поэтому правильнее называть её спорной исторической версией, а не установленным фактом.

История секса показывает, насколько сильно менялись представления людей о теле, отношениях и контрацепции. Некоторые давние практики сегодня кажутся странными, но в своё время они могли иметь совершенно конкретное культурное или медицинское объяснение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что измена начинается не с секса: 7 признаков, которые могут выдать роман на стороне



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Источник: https://www.buzzfeed.com/gabriellelafrank/deeply-unsettling-historical-sex-facts
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