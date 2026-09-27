Это звучит как вымысел: 9 неожиданных фактов о сексе в истории

Современные представления о сексе сильно отличаются от того, как люди относились к интимной жизни века и даже тысячелетия назад. Некоторые исторические факты настолько необычны, что сегодня больше похожи на вымысел.

Презервативы использовали как средство защиты задолго до появления современных технологий контрацепции. Фото: KlausHausmann / Pixabay

Удивительные обычаи и изобретения

Невеста в мужской одежде. В Спарте перед свадьбой невесте брили голову и надевали мужскую одежду. Плутарх описывал этот обычай, а одно из объяснений увязывало его с тем, что спартанские мужчины мало общались с женщинами до брака.

Фаллос как оберег. В Древнем Риме фаллические изображения считались защитой от сглаза. Такие символы находят на зданиях, посуде и других предметах, в частности в Помпеях.

Презервативы с панцирем. В Японии XVII века существовали жесткие презервативы kabuto-gata, изготовленные из черепашьего панциря или рога.

Древняя контрацепция. Египетский папирус Кахуна, датированный примерно 1850 годом до н. э., содержал рецепты средств для предотвращения беременности. Среди ингредиентов упоминаются мед и натрон, хотя их эффективность по современным меркам подтвердить невозможно.

Презервативы использовали повторно. Старые средства из животных тканей могли быть многоразовыми. В Европе XVI века презервативы приобрели популярность, в частности на фоне эпидемии сифилиса.

Парики для лобковых волос. Меркин – искусственный парик для интимной зоны, происхождение которого датируют примерно XV веком. Есть версия, что такие парики могли помогать скрывать признаки венерических заболеваний.

Загадочный силфий. Растение из Северной Африки использовали как пряность и лекарственное средство. Ему также приписывали контрацептивные свойства, но современные исследователи отмечают, что доказательств этого недостаточно. Растение, вероятно, исчезло в античности.

Секс и жизненная энергия. В некоторых даосских традициях сексуальную энергию связывали с жизненной силой, а потерю семенной жидкости – с потерей этой силы. Поэтому отдельные практики предусматривали контроль или ограничение эякуляции.

Вибрационные устройства и "истерия". В XIX веке врачи использовали различные вибрационные и массажные устройства для медицинских процедур. Позже появилась популярная версия о том, что такие приборы применяли для лечения женской "истерии" путем стимуляции до оргазма. Однако современные историки ставят эту часть истории под сомнение, поэтому правильнее называть её спорной исторической версией, а не установленным фактом.

История секса показывает, насколько сильно менялись представления людей о теле, отношениях и контрацепции. Некоторые давние практики сегодня кажутся странными, но в своё время они могли иметь совершенно конкретное культурное или медицинское объяснение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что измена начинается не с секса: 7 признаков, которые могут выдать роман на стороне