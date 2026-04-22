Археологічна сенсація: в єгипетській мумії знайшли фрагмент “Іліади” Гомера

Археологи повідомили про унікальну знахідку, яка викликала подив у наукової спільноти: всередині єгипетської мумії було виявлено фрагмент папірусу з текстом “Іліади” Гомера. Це перший відомий випадок, коли давньогрецький літературний твір використовувався у процесі муміфікації.

У мумії з Єгипту виявили текст “Іліади” – археологи не можуть пояснити знахідку

Як повідомляють "Коментарі", про це пише The Independent. За даними дослідників, артефакт походить із гробниці римської епохи в Оксиринху – одному з важливих міст греко-римського Єгипту, руїни якого розташовані поблизу сучасного міста Аль-Бахнаса.

Що саме знайшли в мумії

Папірус був виявлений під час розкопок, які проводилися наприкінці 2025 року. Він містив уривок з другої книги “Іліади”, зокрема частину так званого “каталогу кораблів” – переліку грецьких військових загонів, що брали участь у Троянській війні.

Дослідники зазначають, що папірус був розміщений безпосередньо всередині мумії в рамках ритуалу бальзамування, що робить знахідку абсолютно унікальною для археології.

Чому це відкриття дивує науковців

До цього моменту археологи вже знаходили в муміях папіруси з грецькими написами, однак вони мали переважно магічний або ритуальний характер. У цьому ж випадку йдеться про повноцінний літературний текст, що не використовувався як заклинання чи оберіг.

Саме це і викликає найбільше запитань у дослідників: чому жерці або бальзамувальники обрали саме уривок з “Іліади” і яке значення він міг мати у похоронному обряді.

Поки що науковці не мають однозначної відповіді, і припускають, що текст міг мати символічне або культурне значення, пов’язане з грецьким впливом у Єгипті того часу.

Що відомо про “Іліаду”

“Іліада” – одна з найдавніших епічних поем античного світу, яку традиційно приписують Гомеру. Вона описує події Троянської війни, конфлікт між героями та теми честі, гніву, долі та смерті.

Цей твір, що складається з 24 книг, є ключовим джерелом для розуміння давньогрецької міфології та світогляду. Він і сьогодні залишається одним із найвідоміших літературних творів античності.

Чому відкриття важливе

Фахівці вважають, що знахідка може змінити уявлення про культурні контакти між Єгиптом і греко-римським світом. Вона також може свідчити про набагато глибшу інтеграцію грецької літератури у релігійні практики, ніж вважалося раніше.

Дослідження тривають, і археологи сподіваються, що подальший аналіз мумії та папірусу допоможе розкрити, чому саме цей текст опинився всередині поховання.

