Археологическая сенсация: в египетской мумии нашли фрагмент "Илиады" Гомера

Археологи сообщили об уникальной находке, вызвавшей удивление у научного сообщества: внутри египетской мумии был обнаружен фрагмент папируса с текстом "Илиады" Гомера. Это первый известный случай, когда древнегреческое литературное произведение использовалось в процессе мумификации.

В мумии из Египта обнаружили текст "Илиады" – археологи не могут объяснить находку

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет The Independent. По данным исследователей, артефакт происходит из гробницы римской эпохи в Оксиринхе – одном из важных городов греко-римского Египта, развалины которого расположены вблизи современного города Аль-Бахнаса.

Что именно нашли в мумии

Папирус был обнаружен при раскопках, которые проводились в конце 2025 года. Он содержал отрывок из второй книги "Илиады", в частности часть так называемого "каталога кораблей" — перечня греческих военных отрядов, участвовавших в Троянской войне.

Исследователи отмечают, что папирус был размещен прямо внутри мумии в рамках ритуала бальзамирования , что делает находку абсолютно уникальной для археологии.

Почему это открытие удивляет ученых

К этому моменту археологи уже находили в мумиях папирусы с греческими надписями, однако они носили преимущественно магический или ритуальный характер. В этом же случае речь идет о полноценном литературном тексте, который не использовался как заклинание или оберег.

Именно это и вызывает наибольшее количество вопросов у исследователей: почему жрецы или бальзамовщики выбрали именно отрывок из "Илиады" и какое значение он мог иметь в похоронном обряде.

Пока у ученых нет однозначного ответа, и предполагается, что текст мог иметь символическое или культурное значение, связанное с греческим влиянием в Египте того времени.

Что известно об "Илиаде"

"Илиада" – одна из древнейших эпических поэм античного мира, которую традиционно приписывают Гомеру. Она описывает события Троянской войны, конфликт между героями и темы чести, гнева, судьбы и смерти.

Это произведение, состоящее из 24 книг, является ключевым источником для понимания древнегреческой мифологии и мировоззрения. Он и сегодня остается одним из известнейших литературных произведений античности.

Почему открытие важно

Специалисты полагают, что находка может изменить представление о культурных контактах между Египтом и греко-римским миром. Она также может свидетельствовать о гораздо более глубокой интеграции греческой литературы в религиозные практики, чем считалось ранее.

Исследования продолжаются, и археологи надеются, что дальнейший анализ мумии и папируса поможет раскрыть, почему этот текст оказался внутри погребения.

Читайте также в "Комментариях", что искусственный интеллект стремительно входит в медицину , но вместе с этим растет и количество тревожных сигналов по его точности. Новые исследования показывают, что в сложных клинических случаях алгоритмы часто дают неправильные ответы, особенно когда речь идет о первичной диагностике.