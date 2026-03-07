Жахлива магнітна буря вже почалася: чого чекати від сонячної активності 7–9 березня

Після відносно спокійного періоду на Сонці вчені знову фіксують підвищення активності. У п’ятницю, 7 березня, на Землі вже почалися геомагнітні збурення середньої інтенсивності, які можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Сонячна активність зросла – вчені попередили про магнітну бурю на найближчі дні

За даними космічних спостережень, причиною стала велика корональна діра на Сонці. З цієї області у космос виривається потужний потік заряджених частинок — так званий сонячний вітер. Коли цей потік досягає магнітосфери Землі, виникають коливання, які й називають магнітними бурями.

Вчені зазначають, що сонячний потік уже почав взаємодіяти з магнітним полем нашої планети, тому геомагнітна активність поступово посилюється.

Прогноз сонячної активності на найближчі дні

Фахівці склали орієнтовний прогноз геомагнітної ситуації на найближчі дні.

7 березня

Сьогодні. Очікується магнітна буря рівня G1 із К-індексом близько 5. Такі коливання зазвичай не становлять серйозної небезпеки для техніки, але можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

8 березня

У суботу геомагнітна активність збережеться. За прогнозами,, а рівень активності може періодично коливатися. Імовірні короткочасні посилення бурі.

9 березня

Чому виникають магнітні бурі

Саме на початку наступного тижня можливий. Вчені не виключають, що рівень геомагнітної бурі може тимчасово посилитися, якщо потік сонячного вітру залишатиметься стабільним.

Корональні діри на Сонці — це області, де магнітне поле слабше, ніж у навколишніх ділянках. Через це сонячний вітер виривається звідти з дуже великою швидкістю, іноді понад 600–800 кілометрів за секунду.

Коли потік частинок досягає Землі, він взаємодіє з її магнітосферою. Саме в цей момент виникають геомагнітні коливання. У сильні періоди такі явища можуть навіть викликати полярні сяйва у незвичних регіонах.

Як магнітні бурі впливають на людей

Бурі рівня G1 вважаються відносно слабкими, однак мільйони людей можуть відчувати їхній вплив. Найчастіше метеозалежні люди скаржаться на:

головний біль або мігрень;

перепади артеріального тиску;

підвищену втому;

сонливість або безсоння;

дратівливість та зниження концентрації.

Особливо уважними до свого стану варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією та хронічною втомою.

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Лікарі радять у дні підвищеної геомагнітної активності дотримуватися простих правил. Насамперед важливо достатньо відпочивати та спати не менше 7–8 годин.

Також рекомендується пити більше чистої води та обмежити вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв, які можуть посилювати навантаження на судини.

Корисно більше гуляти на свіжому повітрі, але уникати надмірних фізичних навантажень, особливо у дні пікової активності.

Фахівці наголошують, що магнітні бурі — природне явище, яке регулярно виникає під час активних фаз Сонця. Проте уважне ставлення до свого самопочуття допоможе легше пережити періоди космічної “погоди”.

