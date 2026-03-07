Ужасная магнитная буря уже началась: чего ждать от солнечной активности 7–9 марта

После относительно спокойного периода на Солнце учёные снова фиксируют повышение активности. В пятницу, 7 марта, на Земле уже начались геомагнитные возмущения средней интенсивности , которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Солнечная активность выросла – ученые предупредили о магнитной буре на ближайшие дни

По данным космических наблюдений, причиной стала большая корональная дыра на Солнце. Из этой области в космос вырывается мощный поток заряженных частиц – так называемый солнечный ветер. Когда этот поток достигает магнитосферы на Земле, возникают колебания, которые и называют магнитными бурями.

Ученые отмечают, что солнечный поток уже начал взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты , поэтому геомагнитная активность постепенно усиливается.

Прогноз солнечной активности на ближайшие дни

Специалисты составили ориентировочный прогноз геомагнитной ситуации на ближайшие дни.

7 марта

Сегодня. Ожидается магнитная буря уровня G1 с К-индексом около 5. Такие колебания обычно не представляют серьезной опасности для техники, но могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

8 марта

В субботу геомагнитная активность сохранится. По прогнозам,, а уровень активности может периодически колебаться. Вероятны кратковременные усиления бури.

9 марта

Почему возникают магнитные бури

Именно в начале следующей недели возможен. Ученые не исключают, что уровень геомагнитной бури может временно усилиться, если поток солнечного ветра будет стабильным.

Корональные дыры на Солнце – это области, где магнитное поле слабее, чем в окружающих участках. Поэтому солнечный ветер вырывается оттуда с очень большой скоростью , иногда более 600–800 километров в секунду.

Когда поток частиц достигает Земли, он взаимодействует с ее магнитосферой. Конкретно в этот момент появляются геомагнитные колебания. В сильные периоды такие явления могут даже вызвать полярные сияния в необычных регионах.

Как магнитные бури влияют на людей

Бурые уровни G1 считаются относительно слабыми, однако миллионы людей могут ощущать их влияние . Чаще метеозависимые люди жалуются на:

головные боли или мигрень;

перепады АД;

повышенную усталость;

сонливость или бессонница;

раздражительность и снижение концентрации.

Особенно внимательными к своему состоянию следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хронической усталостью.

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Врачи советуют в дни повышенной геомагнитной активности соблюдать простые правила. Прежде всего, важно достаточно отдыхать и спать не менее 7–8 часов .

Также рекомендуется пить больше чистой воды и ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков, которые могут усиливать нагрузку на сосуды.

Полезно больше гулять на свежем воздухе, но избегать чрезмерных физических нагрузок , особенно в дни пиковой активности.

Специалисты отмечают, что магнитные бури — природное явление, регулярно возникающее во время активных фаз Солнца. Однако внимательное отношение к своему самочувствию поможет легче пережить периоды космической погоды.

