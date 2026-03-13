Землю перед вихідними накриє небачений 5-бальний шторм: скільки триватиме удар

З 13 березня на Землі розпочалася магнітна буря, яка може тривати кілька днів і впливати на самопочуття людей та роботу техніки. Дані meteoagent свідчать, що Кр-індекс, який відображає силу геомагнітної активності, вже досяг позначки 5, що відповідає слабкому магнітному шторму.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Британської геологічної служби, причиною явища став високошвидкісний потік сонячного вітру, що виходить із корональної діри на Сонці. Очікується, що він підвищить геомагнітну активність до стану G1, що вважається слабким рівнем за міжнародною шкалою. Магнітна буря буде відчутна 14 і 15 березня, тобто охопить три дні.

Магнітні бурі G1 формуються через взаємодію заряджених частинок Сонця з магнітосферою Землі. Навіть слабкі бурі здатні викликати неприємні симптоми у чутливих людей: підвищену втому, головний біль, коливання тиску, порушення сну чи дратівливість. Найбільше ризику піддаються метеочутливі люди та пацієнти з серцево-судинними проблемами.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітної бурі, фахівці радять дотримуватися простих правил: уникати стресу, скоротити фізичні навантаження, більше відпочивати, підтримувати водний баланс і обмежити каву та алкоголь. Корисно проводити час на свіжому повітрі, дотримуватися повноцінного сну і стабільного режиму дня. Такі заходи допомагають організму швидше адаптуватися до підвищеної геомагнітної активності і зменшити негативні прояви бурі.

