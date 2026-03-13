Землю перед выходными накроет невиданный 5-балльный шторм: сколько будет длиться удар

С 13 марта на Земле началась магнитная буря, которая может занять несколько дней и влиять на самочувствие людей и работу техники. Данные meteoagent свидетельствуют, что Кр-индекс, отражающий силу геомагнитной активности, уже достиг отметки 5, что соответствует слабому магнитному шторму.

Фото: из открытых источников

По информации Британской геологической службы, причиной явления стал высокоскоростной поток солнечного ветра, исходящий из корональной дыры на Солнце. Ожидается, что он повысит геомагнитную активность до состояния G1, что считается слабым уровнем по международной шкале. Магнитная буря будет ощутима 14 и 15 марта, то есть охватит три дня.

Магнитные бури G1 формируются из-за взаимодействия заряженных частиц Солнца с магнитосферой Земли. Даже слабые бури способны вызвать неприятные симптомы у чувствительных людей: повышенная усталость, головная боль, колебания давления, нарушение сна или раздражительность. Наибольший риск подвергаются метеочувствительные люди и пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури, специалисты советуют соблюдать простые правила: избегать стресса, сократить физические нагрузки, больше отдыхать, поддерживать водный баланс и ограничить кофе и алкоголь. Полезно проводить время на свежем воздухе, соблюдать полноценный сон и стабильный режим дня. Такие меры помогают организму быстрее адаптироваться к повышенной геомагнитной активности и снизить негативные проявления бури.

Портал "Комментарии" уже писал , что 13 марта многим людям следует больше доверять собственным внутренним ощущениям. Интуиция может стать важным ориентиром для представителей всех знаков Зодиака. Если же человек не привык полагаться на подсказки внутреннего голоса, следует обратиться за поддержкой и советом к близкому окружению — друзьям, родным или тем, кому вы искренне доверяете. Иногда взгляд со стороны помогает увидеть ситуацию гораздо более четко.