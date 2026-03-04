Вітер до 20 м/с і мокрий сніг: синоптики попередили про різку зміну погоди

У четвер, 5 березня, в Україні очікується вітряна погода. У багатьох регіонах пориви північно-західного вітру можуть бути досить сильними.

В Україні у четвер очікується сильний вітер і мокрий сніг у кількох областях

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, пориви вітру місцями досягатимуть 15–20 метрів за секунду, тому українцям варто бути обережними на вулиці.

“Четвер в Україні буде вітряним. Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15–20 метрів за секунду”, — зазначила синоптик.

Температура повітря протягом дня буде відносно помірною для початку березня. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +4…+9 градусів.

На заході та півдні країни очікується дещо тепліша погода — від +6 до +12 градусів. Водночас на північному сході буде прохолодніше — близько +1…+4 градусів.

У деяких регіонах прогнозують опади. Зокрема, дощ із мокрим снігом можливий на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині та Луганщині.

В інших областях України, за попередніми прогнозами, істотних опадів не очікується.

Окремо синоптик звернула увагу на погодні умови у столиці. У Києві 5 березня також прогнозують сильний північно-західний вітер, а температура вдень підніметься приблизно до +5 градусів. Опадів у столиці не передбачається.

Фахівці радять українцям зважати на сильний вітер і бути уважними, особливо поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Попри прохолодну і вітряну погоду, синоптики зазначають, що в Україні поступово відчувається наближення весни — дні стають довшими, а температура повітря повільно підвищується.

