Ветер до 20 м/с и мокрый снег: синоптики предупредили о резком изменении погоды
НОВОСТИ

Ветер до 20 м/с и мокрый снег: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Синоптики предупреждают о ветреной погоде в Украине. Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду.

4 марта 2026, 16:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

В четверг, 5 марта, в Украине ожидается ветреная погода. Во многих регионах порывы северо-западного ветра могут быть достаточно сильными.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду , поэтому украинцам следует соблюдать осторожность на улице.

"Четверг в Украине будет ветреным. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", — отметила синоптик.

Температура воздуха в течение дня будет относительно умеренной для начала марта. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до 4…9 градусов .

На западе и юге страны ожидается более теплая погода — от 6 до 12 градусов . В то же время на северо-востоке будет прохладнее — около 1…4 градуса .

В некоторых регионах прогнозируются осадки. В частности, дождь с мокрым снегом возможен в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях .

В других областях Украины, по предварительным прогнозам, существенных осадков не ожидается.

Отдельно синоптик обратила внимание на погодные условия столицы. В Киеве 5 марта также прогнозируют сильный северо-западный ветер , а температура днем поднимется примерно до 5 градусов . Осадков в столице не предполагается.

Специалисты советуют украинцам учитывать сильный ветер и быть внимательными, особенно вблизи деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Несмотря на прохладную и ветреную погоду, синоптики отмечают, что в Украине постепенно ощущается приближающаяся весна — дни становятся длиннее, а температура воздуха медленно повышается.

Читайте также в "Комментариях", что пора высевать рассаду, и чем ее поливать, чтобы быстрее росла.



