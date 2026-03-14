Весняне тепло вдень і «мінус» вночі: синоптики попередили про заморозки в Україні

Антициклон принесе сонячну погоду без опадів, але разом із теплими днями українців чекає різке нічне похолодання.

Синоптик розповів, коли та де в Україні очікуються нічні заморозки

Україна найближчими днями перебуватиме під впливом потужного антициклону, який забезпечить сонячну та суху погоду майже в усіх регіонах країни. Водночас синоптики попереджають про значні температурні контрасти – вдень буде тепло, а вночі можливі заморозки.

Як передають "Коментарі", про це повідомляє портал Meteoprog.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, антициклональний характер погоди збережеться 15 березня. Це означає малохмарне небо, відсутність опадів та достатньо комфортну денну температуру.

Водночас через ясну погоду ґрунт і приземний шар повітря швидко охолоджуватимуться вночі, що спричинить заморозки у низці областей.

Тепло вдень, але холодно вночі

Головною особливістю погоди найближчими днями стане велика різниця між денною та нічною температурою.

У денні години повітря прогріватиметься до весняних значень, але вночі температура в багатьох регіонах опускатиметься нижче нуля.

Найбільш відчутне похолодання очікується у північних, східних та центральних областях, де вночі стовпчики термометрів можуть показувати до -3°C.

Якою буде погода у неділю, 15 березня

У неділю антициклон продовжить утримувати свої позиції, тому опади в Україні не прогнозуються.

Однак ніч стане ще холоднішою.

Захід:

Вдень температура становитиме +10…+15°C, але вночі можливі заморозки до -2°C.

Північ:

Нічна температура опуститься до -3…+2°C, вдень повітря прогріється до +8…+13°C.

Центр та Схід:

Вночі очікується від -3 до +3°C, а вдень температура становитиме +9…+14°C.

Південь:

Погода залишатиметься сухою. Денна температура сягатиме +13°C, однак у Криму та на узбережжі Азовського моря збережуться сильні пориви вітру до 17 м/с.

Синоптики зазначають, що такі температурні коливання характерні для початку весни, коли теплі сонячні дні можуть поєднуватися з нічними заморозками.

