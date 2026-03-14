Весеннее тепло днем и минус ночью: синоптики предупредили о заморозках в Украине

Антициклон принесет солнечную погоду без осадков, но вместе с теплыми днями ждет резкое ночное похолодание.

Синоптик рассказал, когда и где в Украине ожидаются ночные заморозки

Украина в ближайшие дни будет под влиянием мощного антициклона, который обеспечит солнечную и сухую погоду почти во всех регионах страны. В то же время синоптики предупреждают о значительных температурных контрастах – днем будет тепло, а ночью возможны заморозки .

По словам синоптика Игоря Кибальчича , антициклональный характер погоды сохранится 15 марта . Это означает облачное небо, отсутствие осадков и достаточно комфортную дневную температуру.

В то же время из-за ясной погоды почва и приземный слой воздуха будут быстро охлаждаться ночью , что приведет к заморозкам в ряде областей.

Тепло днем, но холодно ночью

Главной особенностью погоды в ближайшие дни станет большая разница между дневной и ночной температурой .

В дневные часы воздух будет прогреваться до весенних значений, но ночью температура во многих регионах будет опускаться ниже нуля .

Наиболее ощутимое похолодание ожидается в северных, восточных и центральных областях , где ночью столбики термометров могут показываться до -3°C .

Какая будет погода в воскресенье, 15 марта

В воскресенье антициклон продолжит удерживать свои позиции, поэтому осадки в Украине не прогнозируются .

Однако ночь станет еще холоднее.

Запад:

Днем температура составит 10...15°C , но ночью возможны заморозки до -2°C .

Север:

Ночная температура опустится до -3…2°C , днем воздух прогреется до 8…13°C .

Центр и Восток:

Ночью ожидается от -3 до 3°C , а днем температура составит 9...14°C .

Юг:

Погода будет оставаться сухой. Дневная температура будет достигать 13°C , однако в Крыму и на побережье Азовского моря сохранятся сильные порывы ветра до 17 м/с .

Синоптики отмечают, что такие температурные колебания характерны для начала весны, когда теплые солнечные дни могут сочетаться с ночными заморозками .

