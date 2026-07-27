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Вчені показали карту світу 2100 року: які країни можуть зникнути

Науковці показали карту 2100 року. Підняття рівня Світового океану загрожує затопленням для низки країн

27 липня 2026, 08:11
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Slava Kot

Підвищення рівня Світового океану прискорюється, і до кінця 21 століття наслідки можуть виявитися драматичними для десятків країн. За оцінками кліматологів, вже до 2100 року рівень моря може зрости на 40–63 сантиметри, а окремі острівні держави ризикують частково або повністю зникнути під водою.

Вчені показали карту світу 2100 року: які країни можуть зникнути

Мале – столиця Мальдів. Фото з відкритих джерел

У 20 столітті океан підіймався приблизно на 1,4 мм на рік, однак у 2006-2015 роках цей показник зріс до 3,6 мм. За прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), на початку наступного століття рівень моря буде щонайменше на 30 сантиметрів вищим, ніж у 2000 році. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, попереджає, що наслідки цього процесу можуть безпосередньо торкнутися близько 250 мільйонів людей.

Найбільшу небезпеку становить підняття води для низинних острівних держав. Мальдіви, середня висота яких становить лише близько одного метра над рівнем моря, можуть втратити понад три чверті своєї території вже при підвищенні океану на 45 сантиметрів. Не менш загрозлива ситуація очікує Кірибаті, де при зростанні рівня моря на 90 сантиметрів під водою може опинитися дві третини суші.

Перші наслідки цього вже помітні. Згідно з дослідженням 2016 року, на Соломонових островах п'ять островів повністю зникли через ерозію берегів, а ще шість зазнали значного руйнування.

Вчені показали карту світу 2100 року: які країни можуть зникнути - фото 2

Карта країн та міст, яким загрожує затоплення та ризик підтоплення

Однак, ризики стосуються не лише невеликих острівних держав. За оцінками дослідників, найбільше людей можуть постраждати у Китаї, де під загрозою опиняться близько 43 мільйонів мешканців прибережних районів. Далі йдуть Бангладеш з приблизно 32 мільйонами людей у зоні ризику та Індія — близько 27 мільйонів.

Окремою проблемою є великі міста. Столиця Індонезії Джакарта щороку просідає на 5-10 сантиметрів через надмірне використання підземних вод. У поєднанні з підняттям океану це змусило владу країни будувати нову столицю Нусантару на острові Борнео. Під загрозою також залишаються Дакка, Лагос і Бангкок.

Однак фахівці наголошують, що масштаби втрат залежать не лише від кліматичних змін, а й від готовності держав адаптуватися. Як зазначив професор Плімутського університету Герд Масселінк, приклад Нідерландів демонструє, що сучасні дамби та захисна інфраструктура можуть ефективно стримувати наступ моря навіть у країнах, значна частина території яких уже розташована нижче його рівня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про країну, з якої хоче втекти понад третина населення через підтоплення.

Також "Коментарі" писали про три країни Європи, які можуть зникнути до 2050 року.



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Джерело: https://www.livescience.com/what-places-disappear-rising-sea-levels
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