Ученые показали карту мира 2100 года: какие страны могут исчезнуть

Повышение уровня Мирового океана ускоряется, и к концу 21 века последствия могут оказаться драматичными для десятков стран. По оценкам климатологов, уже к 2100 году уровень моря может вырасти на 40-63 сантиметра, а отдельные островные государства рискуют частично или полностью исчезнуть под водой.

Мале – столица Мальдив. Фото из открытых источников

В 20 веке океан поднимался примерно на 1,4 мм в год, однако в 2006-2015 годах этот показатель вырос до 3,6 мм. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в начале следующего столетия уровень моря будет, по меньшей мере, на 30 сантиметров выше, чем в 2000 году. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает, что последствия этого процесса могут напрямую затронуть около 250 миллионов человек.

Наибольшую опасность представляет поднятие воды для низменных островных государств. Мальдивы, средняя высота которых составляет всего около одного метра над уровнем моря, могут потерять более трех четвертей своей территории уже при повышении океана на 45 сантиметров. Не менее угрожающая ситуация ожидает Кирибати, где при росте уровня моря на 90 сантиметров под водой может оказаться две трети суши.

Первые последствия этого уже заметны. Согласно исследованию 2016 года, на Соломоновых островах пять островов полностью исчезли из-за эрозии берегов, а еще шесть испытали значительное разрушение.

Карта стран и городов, которым грозит затопление и риск подтопления

Однако риски касаются не только небольших островных государств. По оценкам исследователей, больше людей могут пострадать в Китае, где под угрозой окажутся около 43 миллионов жителей прибрежных районов. Далее следуют Бангладеш с примерно 32 миллионами человек в зоне риска и Индия – около 27 миллионов.

Отдельной проблемой есть большие города. Столица Индонезии Джакарта ежегодно проседает на 5-10 сантиметров из-за чрезмерного использования подземных вод. В сочетании с поднятием океана это вынудило власти страны строить новую столицу Нусантару на острове Борнео. Под угрозой также остаются Дакка, Лагос и Бангкок.

Однако специалисты отмечают, что масштабы потерь зависят не только от климатических изменений, но и готовности государств адаптироваться. Как отметил профессор Плимутского университета Герд Масселинк, пример Нидерландов демонстрирует, что современные дамбы и защитная инфраструктура могут эффективно сдерживать наступление моря даже в странах, значительная часть территории которых уже ниже его уровня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, из которой хочет сбежать более трети населения из-за подтопления.

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