Україну накриє хвиля тепла: синоптики розповіли, де 11 березня буде до +17

В Україні продовжує посилюватися весняне тепло. У середу, 11 березня, на більшу частину країни чекає суха та комфортна погода з великою кількістю сонячних прояснень.

Весна набирає обертів: 11 березня в Україні потеплішає до +17

Про це повідомляє Погода УНІАН. За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів температура повітря підніметься до +12…+16 градусів, а подекуди навіть до +17°C. Таке потепління пов’язане з впливом теплої повітряної маси та незначною хмарністю, яка дозволить сонцю активно прогрівати повітря.

Опадів по всій території країни не очікується.

Погода у великих містах

У столиці України, Києві, синоптики прогнозують невелику хмарність. Вночі температура повітря опуститься до 0°C, а вдень підніметься до +16°C.

У західних областях очікується ще тепліша погода. У Львові, Луцьку, Рівному та Ужгороді вдень повітря прогріється до +17°C, а нічна температура коливатиметься близько 0…+1°C.

У Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях також прогнозують сонячну погоду без опадів з температурою вдень +16…+17°C.

У центральних регіонах країни температура буде трохи нижчою, але також по-весняному комфортною. У Вінниці, Черкасах, Кропивницькому та Дніпрі вдень очікується близько +16°C, а вночі – близько 0°C.

На півдні країни погода також буде теплою. В Одесі вдень прогнозують до +12°C, у Миколаєві та Херсоні – до +16°C.

У східних областях температура буде дещо стриманішою. У Харкові вдень очікується близько +14°C, у Сумах – до +12°C, а в Краматорську та Сєвєродонецьку – до +15°C.

Народні прикмети на 11 березня

11 березня у народному календарі вшановують святого Софронія.

Прикмети 11 березня

– Якщо в цей день дме північний вітер, то погода буде холодною ще весь тиждень.

– Якщо в цей день кують зозулі, то погода буде теплою.

– Якщо в цей день пішов дощ, то ще тиждень буде сира погода.

– Якщо в цей день бджоли вийшли з вуликів, то весна буде теплою.

Однак поки синоптики прогнозують, що весна продовжить поступово посилювати свої позиції, і найближчими днями в Україні збережеться м’яка та суха погода.

