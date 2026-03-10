Украину накроет волна тепла: синоптики рассказали, где 11 марта будет до 17

В Украине продолжает усиливаться весеннее тепло. В среду, 11 марта , большую часть страны ожидает сухая и комфортная погода с большим количеством солнечных прояснений.

Весна набирает обороты: 11 марта в Украине потеплеет до 17

Об этом сообщает Погода УНИАН. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов температура воздуха поднимется до 12...16 градусов , а иногда даже до 17°C . Такое потепление связано с влиянием теплой воздушной массы и незначительной облачностью, которая позволит солнцу активно прогревать воздух.

Осадков по всей территории страны не ожидается.

Погода в больших городах

В столице Украины, Киеве, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Ночью температура воздуха опустится до 0°C , а днем поднимется до 16°C .

В западных областях ожидается еще более теплая погода. Во Львове, Луцке, Ровно и Ужгороде днем воздух прогреется до 17°C , а ночная температура будет колебаться около 0…1°C .

В Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Черновцах также прогнозируют солнечную погоду без осадков с температурой днем 16...17°C .

В центральных регионах страны температура будет несколько ниже, но также по-весеннему удобной. В Виннице, Черкассах, Кропивницком и Днепре днем ожидается около 16°C , а ночью – около 0°C .

На юге страны погода тоже будет теплой. В Одессе днем прогнозируют до 12°C , в Николаеве и Херсоне – до 16°C .

В восточных областях температура будет несколько более сдержанной. В Харькове днем ожидается около 14°C , в Сумах – до 12°C , а в Краматорске и Северодонецке – до 15°C .

Народные приметы на 11 марта

11 марта в народном календаре чтят святого Софрония .

Приметы 11 марта

Если в этот день дует северный ветер, то погода будет холодной еще всю неделю.

- Если в этот день кукуют кукушки, то погода будет теплой.

- Если в этот день пошел дождь, то еще неделю будет сырая погода.

– Если в этот день пчелы вышли из ульев, то весна будет теплой.

Однако пока синоптики прогнозируют, что весна продолжит постепенно усиливать свои позиции и в ближайшие дни в Украине сохранится мягкая и сухая погода.

Читайте также в "Комментариях", какой самый сильный энергетический день весны.