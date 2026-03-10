Украину накроет волна тепла: синоптики рассказали, где 11 марта будет до 17

Рубрики
В Украине продолжает усиливаться весеннее тепло. В среду, 11 марта , большую часть страны ожидает сухая и комфортная погода с большим количеством солнечных прояснений.
Весна набирает обороты: 11 марта в Украине потеплеет до 17
Об этом сообщает Погода УНИАН. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов температура воздуха поднимется до 12...16 градусов , а иногда даже до 17°C . Такое потепление связано с влиянием теплой воздушной массы и незначительной облачностью, которая позволит солнцу активно прогревать воздух.
Осадков по всей территории страны не ожидается.
В столице Украины, Киеве, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Ночью температура воздуха опустится до 0°C , а днем поднимется до 16°C .
В западных областях ожидается еще более теплая погода. Во Львове, Луцке, Ровно и Ужгороде днем воздух прогреется до 17°C , а ночная температура будет колебаться около 0…1°C .
В Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Черновцах также прогнозируют солнечную погоду без осадков с температурой днем 16...17°C .
В центральных регионах страны температура будет несколько ниже, но также по-весеннему удобной. В Виннице, Черкассах, Кропивницком и Днепре днем ожидается около 16°C , а ночью – около 0°C .
На юге страны погода тоже будет теплой. В Одессе днем прогнозируют до 12°C , в Николаеве и Херсоне – до 16°C .
В восточных областях температура будет несколько более сдержанной. В Харькове днем ожидается около 14°C , в Сумах – до 12°C , а в Краматорске и Северодонецке – до 15°C .
11 марта в народном календаре чтят святого Софрония .
Приметы 11 марта
Если в этот день дует северный ветер, то погода будет холодной еще всю неделю.
- Если в этот день кукуют кукушки, то погода будет теплой.
- Если в этот день пошел дождь, то еще неделю будет сырая погода.
– Если в этот день пчелы вышли из ульев, то весна будет теплой.
Однако пока синоптики прогнозируют, что весна продолжит постепенно усиливать свои позиции и в ближайшие дни в Украине сохранится мягкая и сухая погода.
