Україну чекає погода‑сюрприз: від крижаної ночі до штормового вітру — синоптик попереджає про небезпеку

Найближчі години та наступний день, 26 січня, принесуть в Україну складну та динамічну погоду — від сильних морозів уночі до теплішання вдень, але з небезпечним штормовим вітром. Такі деталі прогнозу озвучила відома синоптик Наталка Діденко, роблячи акцент не лише на цифрах, а й на ситуаціях, яких варто очікувати завтра.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра: мороз, мокрий сніг і штормові пориви вітру — як підготуватись

Вже найближча ніч стане справжнім випробуванням для мешканців сходу та північного сходу країни. Температура повітря в цих регіонах опуститься до -8…-14 °C, а на крайньому сході місцями навіть до -16 °C. Це означає не лише холод у повітрі, а й ризик серйозної ожеледиці на дорогах та тротуарах, особливо для водіїв і пішоходів.

У більшості інших областей термометри покажуть -3…-8 °C, що вже трохи "м’якше", але все ще морозно. У західній частині України та на півдні температура буде близькою до нуля або навіть з невеликим плюсом. Лише на Запоріжжі холод ще затримається на ніч.

Удень понеділка, 26 січня, ситуація зміниться — але не у всіх регіонах в бік "святкового весняного тепла". На заході та півдні очікується потепління до 0…+5 °C, що вже відчутно комфортніше. На решті території, зокрема в центрі та на півночі, збережеться невеликий мороз — приблизно 0…-5 °C, а на північному сході ще значно холодніше — до -6…-12 °C.

Сніг, мокрий сніг та сніг із дощем завтра ймовірні у центральних областях, на півдні України та місцями на півночі. Така змішана форма опадів створить ризик ожеледиці на дорогах і тротуарах — особливо там, де температура повітря коливатиметься навколо нуля. У той же час на заході та сході опадів значних не передбачається.

Але головна особливість погоди 26 січня — це сильний, місцями штормовий вітер південно‑східного походження. Штормові пориви знизять відчуття тепла навіть там, де термометр у "плюсі", і можуть створювати складні умови на дорогах та в місті взагалі — у тому числі для високих транспортних засобів. Синоптики попереджають про підвищений ризик падіння дрібних предметів, гілок та перебоїв із відчуттям комфорту на відкритому повітрі.

У столиці погодні умови також не обіцяють бути спокійними. У Києві завтра очікується хмарно, можливий невеликий мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Температура повітря уночі оголосять приблизно -10 °C, а вдень — -2…-4 °C. Але через сильний південно‑східний вітер відчуття холоду буде глибшим, ніж за фактичних градусів. Синоптики радять не забувати про довгі шарфи, теплі шапки та рукавиці, щоб захистити горло і кінцівки — особливо якщо доведеться довго бути на вулиці.

Прогноз на наступний тиждень теж не радить розслаблятися. В Україні погода обіцяє бути теплою та вологою, з частими опадами й температурою, що коливатиметься навколо нульових значень. Для багатьох регіонів це може означати мерзенну комбінацію мокрого снігу, дощу, ожеледиці і туману, що створює підвищені ризики для пересування — особливо уранці та ввечері.

І наостанок — тривожний прогноз: з 31 січня по 1 лютого синоптики за попередніми даними не виключають відчутного похолодання. Це означає, що потепління може бути лише тимчасовим перепочинком, після якого повернуться морозніший повітря та випробування зимовою погодою.

