Украину ждет погода сюрприз: от ледяной ночи до штормового ветра — синоптик предупреждает об опасности

В ближайшие часы и следующий день, 26 января, принесут в Украину сложную и динамичную погоду — от сильных морозов ночью до тепла днем, но с опасным штормовым ветром. Такие детали прогноза озвучила известная синоптик Наталья Диденко , делая акцент не только на цифрах, но и ситуациях, которых следует ожидать завтра.

Прогноз погоды от Натальи Диденко на завтра: мороз, мокрый снег и штормовые порывы ветра - как подготовиться

Уже ближайшая ночь станет настоящим испытанием для жителей востока и северо-востока страны . Температура воздуха в этих регионах опустится до -8…-14 °C , а на крайнем востоке местами даже до -16 °C . Это означает не только холод в воздухе, но и риск серьезного гололеда на дорогах и тротуарах, особенно для водителей и пешеходов.

В большинстве других областей термометры покажут -3…-8 °C , что уже немного мягче, но все еще морозно. В западной части Украины и на юге температура будет близка к нулю или даже с небольшим плюсом. Лишь в Запорожье холод еще задержится на ночь.

Днем понедельника , 26 января, ситуация изменится – но не во всех регионах в сторону "праздничного весеннего тепла". На западе и юге ожидается потепление до 0…5 °C , что уже ощутимо более комфортно. На остальной территории, в частности в центре и на севере, сохранится небольшой мороз — примерно 0…-5 °C , а на северо-востоке еще холоднее — до -6…-12 °C .

Снег, мокрый снег и снег с дождем завтра возможны в центральных областях , на юге Украины и местами на севере . Такая смешанная форма осадков создаст риск гололедицы на дорогах и тротуарах — особенно там, где температура воздуха будет колебаться вокруг нуля. В то же время на западе и востоке осадков значительных не предполагается .

Но главная особенность погоды 26 января – это сильный, местами штормовой ветер юго-восточного происхождения . Штормовые порывы снизят чувство тепла даже там, где термометр в плюсе, и могут создавать сложные условия на дорогах и в городе вообще — в том числе для высоких транспортных средств. Синоптики предупреждают о повышенном риске падения мелких предметов, веток и перебоев с комфортом на открытом воздухе.

В столице погодные условия также не обещают быть спокойными. В Киеве ожидается облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь . Температура воздуха ночью объявят примерно -10 °C , а днем -2…-4 °C . Но из-за сильного юго-восточного ветра чувство холода будет глубже, чем при фактических градусах. Синоптики советуют не забывать о длинных шарфах, тёплых шапках и варежках , чтобы защитить горло и конечности — особенно если придется долго быть на улице.

Прогноз на следующую неделю тоже не рекомендует расслабляться. В Украине погода обещает быть теплой и влажной , с частыми осадками и температурой, которая будет колебаться вокруг нулевых значений. Для многих регионов это может означать мерзкую комбинацию мокрого снега, дождя, гололеда и тумана , что создает повышенные риски для передвижения — особенно утром и вечером.

И напоследок – тревожный прогноз: с 31 января по 1 февраля синоптики по предварительным данным не исключают ощутимого похолодания . Это означает, что потепление может быть лишь временной передышкой, после которой возвратятся более морозный воздух и испытание зимней погодой .

