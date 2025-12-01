Український степ затирають з карти: розорювання аграріїв веде країну до катастрофи

Україна ризикує втратити те, що формувало її культуру, характер і національну ідентичність — останні ділянки дикого цілинного степу. За даними Київського еколого-культурного центру, ситуація вже критична: природні степи, які колись займали 40% території країни, нині скоротилися до ледве 2%, і навіть ці крихти зараз активно розорюють, забудовують, заліснюють або знищують джипінгом.

Останні клаптики українського степу зникають під плугами агрохолдингів — країна стрімко втрачає свою природну й культурну спадщину

Степ — не просто ландшафт. Це місце, де народилися козацька свобода, запорізький дух, легенди Шевченка й історія боротьби нашої землі. Саме тут зберігаються кургани, Зміїні вали, давні городища — культурна пам’ять, яку не відтворити. Але навіть ці об’єкти сьогодні переорюють без жодних наслідків.

Особливо показовими є цифри:

Херсонщина — до 75% курганів уже розорані.

Дніпропетровщина — подекуди знищено до 90% історичних об’єктів.

Карлівська громада (Полтавщина) — за 20 років втрачено чверть степових площ.

У деяких громадах Київщини від степу залишилися лише три кургани й одна напівжива балка.

Причини цієї катастрофи банальні: жадібність фермерських корпорацій, мінімальні штрафи (від 85 грн!), повна відсутність державного контролю та байдуже ставлення місцевих рад. У балках розорюють навіть місця, де ростуть та живуть види Червоної книги — від ковили до байбаків і рідкісних степових орлів, повідомляють екологи.

Законодавство існує лише формально. Заборони на розорювання схилів, прибережних смуг, природних пам’яток — ігноруються повсюдно. Степові території передають під сонячні електростанції, лісорозведення, іноді навіть під забудову. У деяких регіонах фермери заходять плугами в охоронні зони заповідників із мовчазної згоди чиновників.

На тлі війни проблема стала ще глибшою:

всі ключові степові заповідники України — окуповані.

Асканія-Нова, Луганський степовий, Український степовий, Кримські резервати — все під контролем Росії.

Тому руйнування степів усередині країни — це подвійний удар: агресор забирає одні території, українські фермери — нищать інші.

Екологи попереджають:

Україна втратить не просто природу — вона втратить власний код, коріння, культурний фундамент.

Дикий степ — це не бур’ян, не пустир і не "нічийні землі". Це — пам’ять, символ, історія і генетичний простір українського народу.

І якщо не зупинити нинішнє варварство, країна може опинитися без своєї первісної землі так само, як без частини територій, які сьогодні тимчасово окуповані, наголошують у КЕКЦ.

