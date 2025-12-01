Украинскую степь стирают с карты: распашка аграриев ведет страну к катастрофе

Украина рискует потерять то, что формировало ее культуру, характер и национальную идентичность — последние участки дикой целинной степи . По данным Киевского эколого-культурного центра , ситуация уже критическая: природные степи, когда-то занимавшие 40% территории страны , ныне сократились до 2% , а также эти крохи сейчас активно разоряют, застраивают, облесивают или уничтожают джипингом.

Последние участки украинской степи исчезают под плугами агрохолдингов — страна стремительно теряет своё природное и культурное наследие

Степь – не просто ландшафт. Это место, где родилась казацкая свобода, запорожский дух, легенды Шевченко и история борьбы нашей земли. Именно здесь хранятся курганы, Змеиные валы, древние городища – культурная память, которую не воспроизвести. Но даже эти объекты сегодня перепахивают без последствий.

Особенно показательны цифры:

Херсонщина — до 75% курганов уже распаханы.

Днепропетровщина — кое-где уничтожено до 90% исторических объектов.

Карловская община (Полтавщина) — за 20 лет потеряна четверть степных площадей.

В некоторых общинах Киевщины от степи остались только три кургана и одна полуживая балка .

Причины этой катастрофы банальны: жадность фермерских корпораций, минимальные штрафы (от 85 грн!), полное отсутствие государственного контроля и безразличное отношение местных советов. В балках разоряют даже места, где растут и обитают виды Красной книги — от ковыля до сусликов и редких степных орлов, сообщают экологи.

Законодательство существует только формально. Запреты на распашки склонов, прибрежных полос, природных достопримечательностей игнорируются повсеместно. Степные территории передают под солнечные электростанции, лесоразведение , иногда даже под застройку. В некоторых регионах фермеры заходят плугами в охранные зоны заповедников с молчаливого согласия чиновников.

На фоне войны проблема стала еще глубже:

все ключевые степные заповедники Украины оккупированы.

Аскания-Нова, Луганская степная, Украинская степная, Крымские резерваты — все под контролем России.

Поэтому разрушение степей внутри страны — двойной удар: агрессор забирает одни территории, украинские фермеры — уничтожают другие.

Экологи предупреждают:

Украина потеряет не просто природу — она потеряет собственный код, корни, культурный фундамент .

Дикая степь – это не сорняк, не пустырь и не "ничейные земли". Это память, символ, история и генетическое пространство украинского народа .

И если не остановить нынешнее варварство, страна может оказаться без своей первобытной земли так же, как без части временно оккупированных территорий, подчеркивают в КЕКЦ.

