Україна у страшній загрозі через нову мегабурю: масштаби ризиків впливу шокують

17 березня на нашій планеті прогнозується незначне підвищення геомагнітної активності. За даними Британської геологічної служби, причиною цього явища став тривалий вплив корональної діри на Сонці, який наразі поступово втрачає силу. Попри це, протягом дня можливі короткочасні коливання, що можуть досягати рівня G1, який класифікується як слабка магнітна буря.

Окрім цього, науковці звертають увагу на викиди корональної маси, зафіксовані 13 та 15 березня. Хоча їхній вплив на Землю не є гарантованим, повністю виключати його не варто, адже такі процеси здатні посилювати геомагнітну активність.

Фахівці зазначають, що навіть слабкі бурі можуть позначатися на самопочутті людей, які чутливо реагують на зміни в атмосфері. У періоди підвищеної активності можливі такі симптоми, як головний біль, втома, коливання артеріального тиску, підвищена дратівливість і порушення сну. Особливо це стосується категорії людей із підвищеною метеочутливістю.

Щоб мінімізувати негативний вплив, лікарі рекомендують у такі дні приділяти більше уваги відпочинку та уникати емоційного напруження. Варто обмежити інтенсивні фізичні навантаження, підтримувати водний баланс і частіше перебувати на свіжому повітрі. Легке та збалансоване харчування також сприятиме кращому самопочуттю під час магнітних бур.

Окрему увагу слід приділити людям із хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинної системи. Їм важливо контролювати свій стан, регулярно приймати призначені препарати та за потреби звертатися до лікаря.

Як вже писали "Коментарі", з 13 березня на Землі розпочалася магнітна буря, яка може тривати кілька днів і впливати на самопочуття людей та роботу техніки. Дані meteoagent свідчать, що Кр-індекс, який відображає силу геомагнітної активності, вже досяг позначки 5, що відповідає слабкому магнітному шторму.