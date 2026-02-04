Такого не було майже 15 років: Азовське море пішло під кригу на сотні метрів від берега

У тимчасово окупованій Кирилівці на Запоріжжі цього лютого частково замерзло Азовське море, і промерзання зафіксовано на понад 200 метрів від берегової лінії. Місцеві жителі зазначають, що востаннє подібне явище спостерігалося близько 15 років тому, а деякі згадують, що востаннє воно траплялося у 2008 році. Про це повідомляють у "РІА Південь".

Рідкісне природне явище: часткове замерзання Азовського моря в Кирилівці

Причиною замерзання стали різке похолодання та особливості мінералізації й глибини Азовського моря. Вночі температура у Кирилівці опускалася до -15 градусів, що спричинило утворення крижаних брил навіть на мілководді. Місцеві кажуть, що коли навесні крига почне танути, крижини можуть припливати до берега під час шторму, створюючи видовищне і рідкісне видовище.

Протягом останнього десятиліття біля берегів Азовського моря регулярно утворюються крижані брили, але повне замерзання спостерігається лише у найсуворіші зими, коли товщина льоду може сягати 80–90 сантиметрів, а льодостав триває з грудня до березня.

На замерзання моря впливають два ключові фактори: мілководдя та низька солоність води. Середня глибина Азовського моря становить 7,4 метра, максимальна — 15 метрів, а пересічна солоність — 13,8 проміле. У східній частині, зокрема в Таганрозькій затоці, солоність знижується до 2–5 проміле, що сприяє швидшому промерзанню. Також замерзають ділянки, де прісна вода річок змішується з морською.

Екологи застерігають, що замерзання несе загрозу морській фауні. Під льодовим покривом зменшується кисень у воді, фотосинтез водоростей сповільнюється, а це може призвести до загибелі риб, морських рослин, медуз та інших організмів. Зокрема, можуть постраждати придонні види — краби, асцидії, калкани, камбала та зелені водорості.

