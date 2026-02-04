logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Такого не было почти 15 лет: Азовское море ушло под лед на сотни метров от берега
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого не было почти 15 лет: Азовское море ушло под лед на сотни метров от берега

Резкое похолодание и мелководье превратили побережье Кирилловки в настоящий ледовый пейзаж, который редко можно увидеть даже в самые суровые зимы.

4 февраля 2026, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во временно оккупированной Кирилловке в Запорожье этого февраля частично замерзло Азовское море, и промерзание зафиксировано более 200 метров от береговой линии . Местные жители отмечают, что в последний раз подобное явление наблюдалось около 15 лет назад, а некоторые вспоминают, что в последний раз оно случалось в 2008 году. Об этом сообщают в "РИА Юг".

Такого не было почти 15 лет: Азовское море ушло под лед на сотни метров от берега

Редкое природное явление: частичное замерзание Азовского моря в Кирилловке

Причиной замерзания стали резкое похолодание и особенности минерализации и глубины Азовского моря . Ночью температура в Кирилловке опускалась до -15 градусов , что повлекло за собой образование ледяных глыб даже на мелководье. Местные говорят, что когда весной лед начнет таять, льдины могут приплывать к берегу во время шторма , создавая зрелищное и редкое зрелище.

В последнее десятилетие у берегов Азовского моря регулярно образуются ледяные глыбы, но полное замерзание наблюдается только в самые суровые зимы , когда толщина льда может достигать 80–90 сантиметров , а ледостав длится с декабря по март.

На замерзание моря влияют два ключевых фактора: мелководие и низкая соленость воды. Средняя глубина Азовского моря составляет 7,4 метра, максимальная – 15 метров, а рядовая соленость – 13,8 промилле. В восточной части, в частности в Таганрогском заливе, соленость снижается до 2–5 промилле, что способствует более быстрому промерзанию. Также замерзают участки, где пресная вода рек смешивается с морской.

Экологи предостерегают, что замерзание несет угрозу морской фауне . Под ледяным покровом уменьшается кислород в воде, фотосинтез водорослей замедляется, что может привести к гибели рыб, морских растений, медуз и других организмов. В частности, могут пострадать придонные виды крабы, асцидии, калканы, камбала и зеленые водоросли.

Читайте также в "Комментариях", что в Одессе также зафиксировали замерзание Черного моря впервые за десять лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости