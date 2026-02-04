Такого не было почти 15 лет: Азовское море ушло под лед на сотни метров от берега

Во временно оккупированной Кирилловке в Запорожье этого февраля частично замерзло Азовское море, и промерзание зафиксировано более 200 метров от береговой линии . Местные жители отмечают, что в последний раз подобное явление наблюдалось около 15 лет назад, а некоторые вспоминают, что в последний раз оно случалось в 2008 году. Об этом сообщают в "РИА Юг".

Редкое природное явление: частичное замерзание Азовского моря в Кирилловке

Причиной замерзания стали резкое похолодание и особенности минерализации и глубины Азовского моря . Ночью температура в Кирилловке опускалась до -15 градусов , что повлекло за собой образование ледяных глыб даже на мелководье. Местные говорят, что когда весной лед начнет таять, льдины могут приплывать к берегу во время шторма , создавая зрелищное и редкое зрелище.

В последнее десятилетие у берегов Азовского моря регулярно образуются ледяные глыбы, но полное замерзание наблюдается только в самые суровые зимы , когда толщина льда может достигать 80–90 сантиметров , а ледостав длится с декабря по март.

На замерзание моря влияют два ключевых фактора: мелководие и низкая соленость воды. Средняя глубина Азовского моря составляет 7,4 метра, максимальная – 15 метров, а рядовая соленость – 13,8 промилле. В восточной части, в частности в Таганрогском заливе, соленость снижается до 2–5 промилле, что способствует более быстрому промерзанию. Также замерзают участки, где пресная вода рек смешивается с морской.

Экологи предостерегают, что замерзание несет угрозу морской фауне . Под ледяным покровом уменьшается кислород в воде, фотосинтез водорослей замедляется, что может привести к гибели рыб, морских растений, медуз и других организмов. В частности, могут пострадать придонные виды крабы, асцидии, калканы, камбала и зеленые водоросли.

