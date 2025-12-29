Страшна холоднеча вже завтра, 30 грудня: синоптик попереджає про сніг, ожеледицю та штормовий вітер

В Україну йде чергова хвиля арктичного повітря, і вже завтра, 30 грудня, країну накриє перехідне похолодання. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 30 грудня: арктичне похолодання, сніг та ожеледиця

За її прогнозом, найближчої ночі температура опуститься до -2–6°C, а вдень очікується всього +1–3°C. На більшій частині країни прогнозують періодичний невеликий сніг, на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер північно-західного та західного напрямку буде рвучким, а в західних областях, на Житомирщині, Вінниччині та Чернігівщині — можливі штормові пориви до 15–20 м/с.

Але справжнє похолодання настане вже з 31 грудня та триватиме до 1 січня: нічні морози сягатимуть -7–14°C, денні — -2–7°C. Сніг та посилена ожеледиця зроблять умови на дорогах складними.

Наталка Діденко жартує: саме час підготуватися до зимових холодів. Провітрюйте старі шуби, вибивайте килими, виморожуйте подушки, обігрівайте приміщення і запасайте гарячі напої у термосах. Не забудьте перевірити наявність молі у святкових шкарпетках, підготувати новорічну ілюмінацію та красиво загорнути подарунки.

Водночас синоптик обіцяє, що потепління повернеться вже з 3 січня, коли температура знову підійметься до комфортних зимових значень.

Таким чином, 30 грудня стане останнім "м’яким" зимовим днем перед серйозним морозним ударом, який накриє країну на святкові новорічні дні. Не забувайте про безпеку на дорогах і тепло вдома — і зустрічайте Новий рік у затишку, зігріті гарячими напоями та святковим настроєм, підсумовує Наталка Діденко.

Читайте також в "Коментарях" і астрологічний прогноз на завтра.